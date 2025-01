Ectaa nomina Macao “Preferred Destination”: si rafforza l’asse Europa-Asia

Nuova partnership di Ectaa, la European Council of Travel Agent Association che raggruppa oltre 70mila agenzie di viaggi e tour operator in Europa, con l’Ufficio del Turismo di Macao, finalizzata a una cooperazione per la promozione di Macao come destinazione preferita dell’Ectaa per il 2025. Questa partnership ne sottolinea l’importanza strategica di rafforzare i legami commerciali e turistici tra Europa e Asia, favorendo la reciprocità crescita e collaborazione nel settore dei viaggi globali.

Macao offre una proposta turistica ai viaggiatori europei basata sulla combinazione di un ricco patrimonio culturale con efficienti e moderne infrastrutture moderne. I suoi siti storici tutelati dall’Unesco, la fiorente scena artistica e la cucina rappresentano gli asset vincenti per un’offerta turistica di sicuro interesse sia per i viaggiatori d’affari europei che per il target leisure.

«Il fascino di Macao – ha sottolineato Eric Drésin, segretario generale Ectaa – risiede nella sua capacità di fondere perfettamente tradizione e modernità, offrendo allo stesso tempo una via d’accesso al più ampio mercato asiatico. La designazione di Macao come nostra destinazione preferita per il 2025 riflette la rinnovata importanza delle relazioni Europa-Asia e il nostro impegno nel promuovere partnership significative per le compagnie di viaggio in queste regioni».

Per tutto il 2025, Ectaa e l’Ufficio del Turismo di Macao miglioreranno la visibilità della destinazione a livello europeo attraverso la condivisione di promozioni e informazioni e viaggi di familiarizzazione per mostrare le diverse offerte turistiche di Macao e il suo potenziale strategico come destinazione.

Nell’ambito di questa partnership, il prossimo giugno l’Ectaa terrà il suo incontro semestrale a Macao, con alcuni meeting pianificati con gli stakeholder provenienti da tutta Europa e oltre.