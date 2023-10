“Ecuador, it’s time to reset”: la campagna per rilanciare il turismo

Voglia di rilancio e di una nuova ripartenza per l’Ecuador. Dopo una lunga sosta dovuta al Covid, il Paese latino-americano ha preparato una campagna per la promozione turistica il cui claim recita “Ecuador, it’s time to reset”. È stata presentata a Milano alla presenza di alcuni agenti di viaggi, invitati a incontrare tour operator e rappresentati del ministero del Turismo della destinazione.

La campagna si focalizza sui quattro mondi dell’Ecuador, quattro zone che convivono in un unico Paese dalla varietà naturale e culturale: le Galapagos, la costa Pacifica, le Ande e l’Amazzonia.

L’Ecuador vanta una superficie di circa 256.370 chilometri quadrati, con ben due aeroporti internazionali, uno a Quito e l’altro a Guayaquil, e collegamenti diretti da Spagna e Olanda con 11 voli settimanali da Madrid e sei voli settimanali da Amsterdam, che possono essere acquistati con il passaporto e senza alcun visto di entrata nel Paese.

Fra i plus che piacciono ai viaggiatori c’è la valuta del Paese, che di recente ha adottato il dollaro come moneta, una soluzione comoda per i cambi e gli acquisti durante il viaggio. Ma è la sua varietà di scenari ed ecosistemi la forza più grande, un Paese che come ricorda il nome è posto sull’equatore, ma dove si possono incontrare panorami incontaminati, dalla foresta pluviale alla neve dei ghiacciai, fruibili in tutte le stagioni.

A dare il benvenuto e ringraziare le agenzie c’era Diego Fernando Andrade Murtinho, il sottosegretario alla promozione turistica (nella foto in primo piano), che ha dichiarato: «Siamo molto felici di tornare in Europa a rappresentare l’Ecuador dopo un lungo stop. Il nostro roadshow ci ha già portato ad Amsterdam e Zurigo e dopo Milano voleremo a Barcellona, per dare questo segnale forte e invitare i viaggiatori a ripartire verso il nostro Paese, che offre itinerari di viaggio davvero diversi e interessanti. La ripresa è stata più veloce per alcuni mercati, ma vogliamo puntare a incrementare gli arrivi europei. Guardando ai numeri, l’America resta il primo mercato e l’Italia si posiziona al decimo posto. In merito alla scelta delle destinazioni naturalmente i viaggiatori scelgono le Galapagos, che non hanno bisogno di ulteriore pubblicità e restano la meta più ambita e anche più costosa. Il target dell’età dei viaggiatori è alto, dai 55 ai 65 anni, ma puntiamo anche ai più giovani che siamo certi apprezzano anche la bellezza del territorio, la cucina e la cultura andina, il mondo selvaggio dell’Amazzonia e della sua vita indigena che vogliamo preservare, ma far conoscere e tramandare».

L’Ecuador è famoso nel mondo anche per la sua produzione di gamberi, banane e in particolare rose, perché il suo territorio è considerato una sorta di giardino dell’Eden in terra. Così il sottosegretario ha continuato: «Vivere immersi nel nostro ecosistema è un’esperienza incredibile. Basti pensare che abbiamo ben 53 zone protette che sono considerate un tesoro ancora tutto da scoprire e per questo l’Ecuador è l’unico Paese che ha persino inserito i diritti della natura nella sua Costituzione. Il 43% dell’Amazzonia è inserito nel nostro territorio, ma ci sono anche spettacolari scenari, come il vulcano Chimborazo con i suoi spettacolari ghiacciai che è paradossalmente anche il punto più vicino al sole. Nelle Ande, si trovano ancora oggi le haciende coloniali, e ci sono città come Cuenca, considerata la piccola Firenze del Sudmerica, patrimonio mondiale dell’Unesco. Basta seguire i “passi” di Darwin e scoprire uno dei posti con il più alto tasso di specie terrestri, inseguire la rotta delle balene o appassionarsi alla nostra cultura per scoprire che il famoso cappello Panama, il sombrero de paja toquilla viene in realtà realizzato dalle mani esperte degli artigiani ecuadoregni. Venite a scoprirlo».