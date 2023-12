Ecuador, “time to reset”: viaggi tra biodiversità e food

Nuovo appuntamento B2B a fine novembre per l’Ecuador, che dopo il successo del roadshow di Milano di fine settembre si è presentato agli operatori romani con l’evento “Time to Reset in Ecuador”, un titolo che è un invito a godere della possibilità di “staccare la spina” che si ha visitando il Paese e immergendosi nella sua biodiversità.

Max Coello, direttore dell’Ufficio Commerciale dell’Ecuador in Italia, ha dichiarato: «Quest’anno abbiamo ricominciato la nostra campagna di comunicazione a Milano con un roadshow che è stato un evento molto importante per noi, al quale hanno partecipato molti tour operator. Tra i roadshow che abbiamo organizzato in tutta l’Europa, quello di Milano ha riscontrato la partecipazione più numerosa, confermando l‘interesse che c’è in Italia per il nostro Paese. È stato un segnale importante che ci aiuta per sviluppare nuovi progetti anche per il 2024, tra cui la nostra partecipazione alla fiera di Rimini il prossimo ottobre. Stiamo cominciando a lavorarci».

«Stiamo pensando anche all’organizzazione di un evento gastronomico in collaborazione con i rappresentanti del settore privato dell’Ecuador – ha aggiunto Coello – In particolare con aziende di import-export di prodotti tipici del nostro Paese, come banane, gamberi e cacao. La nostra intenzione è quella di proporre un momento importante di conoscenza delle nostre tradizioni e di quello che è un vero e proprio paradiso culinario, nel quale vogliamo coinvolgere anche le autorità italiane, a partire dal ministro del Turismo. Per questo vogliamo privilegiare Roma come location per l’evento, ma non è detto che non si faccia anche a Milano. Ci stiamo lavorando».

Presenti a Time to Reset in Ecuador anche quattro dmc che lavorano in Ecuador con modalità differenti, per tutte le esigenze di viaggio: Link Experience, specializzata nella progettazione di itinerari su misura, fuori dai classici percorsi, con alti livelli di standard di servizio in Ecuador e nelle isole Galapagos, e poi ancora Quimbaya Latin America, Voyages de Reve e South American Tours.