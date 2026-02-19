Eden avrà il suo “Zero Sbatti Corner” a Sanremo

Dal 24 al 28 febbraio torna la 76ª edizione del Festival di Sanremo, che tra i brand protagonisti della kermesse vedrà anche Eden Viaggi di Alpitour World.

Eden Viaggi presidierà l’evento sotto il segno della filosofia “Zero Sbatti” in partnership con Cosmopolitan, con lo “Zero Sbatti Corner – Il tuo angolo di Eden a Sanremo” predisposto come uno spazio immersivo pensato per far vivere ai visitatori un’esperienza fresca, divertente e senza pensieri.

Allestito in via Gaudio 26, lo Zero Sbatti Corner offrirà un percorso interattivo dove i visitatori potranno dilettarsi in attività coinvolgenti che includeranno un photobooth che permetterà di scattare foto ricordo da condividere, un totem “Gratta e Vinci” che consentirà di ottenere gadget brandizzati e un social wall, dove ciascuno potrà raccontare cosa significa per sé vivere una vacanza “Zero Sbatti”. Non mancherà un desk informativo a disposizione di tutti gli ospiti, insieme a cataloghi e video emozionali che racconteranno le mete più iconiche dove poter trascorrere la prossima vacanza.

Durante i giorni del Festival, dunque, lo Zero Sbatti Corner sarà animato da attività di gaming, quiz a tema, interviste live con il talent Alessandro Cossari e tanti contenuti social in tempo reale, per portare la filosofia Eden anche online.

Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing officer, commenta: «Con questa partnership vogliamo rafforzare il posizionamento di Eden Viaggi tra i target più giovani, rinnovando la percezione del turismo organizzato e valorizzando i nostri valori di leggerezza e semplicità. Il Festival di Sanremo è uno degli eventi pop più seguiti e la cornice ideale per raccontare la filosofia del Brand in modo autentico e coinvolgente».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Eden Viaggi