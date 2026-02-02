Eden Viaggi, è on air con la campagna “Manchi solo tu”

“Manchi solo tu”. È il messaggio che lancia Eden Viaggi, del Gruppo Alpitour, con la nuova campagna 2026, che bussa alla porta degli italiani giocando sul paradosso del “posto vuoto”: quello di chi è rimasto a casa, smarrito tra mille siti e infinite ricerche, mentre gli amici si godono la vacanza.

In continuità con quanto fatto negli ultimi tre anni, Eden Viaggi si presenta in comunicazione con un piano crossmediale, che segue i filoni di “Incredibile ma Eden” e di “Zero Sbatti”, ormai consolidati e apprezzati dal pubblico.

L’obiettivo della campagna è, ancora una volta, rafforzarne ulteriormente la percezione come brand che semplifica l’organizzazione delle vacanze, che elimina lo stress e riduce il tempo della ricerca “fai da te” permettendo di vivere esperienze di viaggio spensierate, ma leggere nel prezzo. «Abbiamo costruito un’identità chiara e riconoscibile, capace di parlare direttamente alle esigenze dei viaggiatori e di offrire un modo più semplice e affidabile di scegliere la propria vacanza. Questo approccio ci ha permesso di conquistare la fiducia del pubblico e di rafforzare il posizionamento di Eden Viaggi come uno dei riferimenti del mercato», afferma Pier Ezhaya, direttore generale tour operating Alpitour World.

La nuova campagna, realizzata dall’agenzia creativa Triplesense Reply, è caratterizzata da quattro diversi soggetti (uno dei quali sarà veicolato su tutti i mezzi), disponibili nei formati da 30” e 20”, e il primo flight è on air dal 1° al 14 febbraio sui principali canali video e fino a fine mese sui canali digitali con un’ampia pianificazione su Google e Meta. I successivi saranno pianificati nell’arco dell’anno per garantire una copertura continuativa e rimanere sempre top of mind nella mente dei consumatori.

CLICCA QUI E GUARDA IL VIDEO DEL BACKSTAGE

«Con questa campagna vogliamo rafforzare ulteriormente la riconoscibilità di Eden Viaggi, l’anima più fresca e irriverente di Alpitour World – commenta Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing officer Alpitour World – Negli ultimi anni, il brand si è consolidato come soluzione ideale per chi cerca una vacanza all’insegna della tranquillità e della convenienza, anche grazie a investimenti pubblicitari mirati e creatività ironiche che hanno saputo conquistare il pubblico. Sono particolarmente soddisfatto del nuovo spot perché mantiene la stessa qualità e lo stesso spirito divertente dei precedenti. Sono certo che aiuterà sempre più persone ad evitare lunghe ricerche, offerte non sempre trasparenti, scegliendo invece la sicurezza e il risparmio garantiti da un marchio che fa parte del più importante e affidabile Gruppo turistico italiano».

Con la campagna televisiva sarà lanciata anche un’importante iniziativa commerciale, comunicata attraverso un “codino finale”, che promuoverà uno sconto fino a 300 euro a camera per le prenotazioni (volo e soggiorno di almeno sette notti in doppia) effettuate dal 1° al 28 febbraio.

A completare la pianificazione tv si uniscono una campagna display, video e social, per intercettare un pubblico sempre più digitale e raggiungere target specifici, la collaborazione con Spotify, con la produzione di contenuti audio e video dedicati, e il concorso con “La Carovana di 105”, già inserita nelle iniziative di Radio 105 dello scorso anno, che permetterà agli ascoltatori di vincere un viaggio, indovinando la meta misteriosa firmata Eden Viaggi.

Nel media mix non mancherà l’ormai consolidata collaborazione con la testata Cosmopolitan, che dello “zero sbatti” ha fatto una vera e propria filosofia. Per il 2026 Eden Viaggi l’affiancherà per la prima volta durante il Festival di Sanremo – dal 24 al 28 febbraio – con uno spazio dedicato a chi ama viaggiare senza stress, aprendo le porte dello “Zero Sbatti Corner – Il tuo angolo di Eden a Sanremo” in cui farà vivere ai visitatori un’esperienza fresca, divertente e senza pensieri. A chiudere il piano media, un’attività di branded content con Ugolize.

Eden Viaggi amplia, inoltre, la propria presenza digitale con l’apertura del nuovo canale TikTok.