Eden Viaggi riparte con il battage anti fai-da-te

Un gruppo di ragazzi distesi al sole e la frase a corredo: “Per arrivare qui non abbiamo perso il sonno”, facendo – beninteso – “le ore piccole” per trovare da soli l’offerta migliore. E ancora una comitiva, con tanto di ciambelle da mare e materassini, che salta sulla sabbia. “Per arrivare qui – recita in questo caso lo spot – non abbiamo fatto i salti mortali”. Con il monito in didascalia: “Non rimbalzare da un sito web all’altro. Puoi personalizzare facilmente ogni aspetto del tuo soggiorno” con “zero sbatti”. Sono solo due porzione della nuova colossale campagna crossmediale di Eden Viaggi, il cui obiettivo è ancora una volta sconfiggere il fai-da-te e riportare i giovani viaggiatori nel circuito del turismo organizzato.

Con lo spot video “Incredibile ma Eden”, arricchito da alcune scene inedite e un voice over che ne scandisce il racconto, il tour operator più smart del Gruppo Alpitour si rivolge a tutti, ma strizza senza dubbio l’occhio al target young, come dimostra anche lo slang impiegato nel claim “zero sbatti”.

“Con un investimento in crescita rispetto al 2024, l’obiettivo è rafforzare ulteriormente l’awareness e la consideration del brand, che si rivolge a un pubblico ampio offrendo un’esperienza di viaggio caratterizzata da affidabilità, prezzi competitivi” e nessuno stress in fase di prenotazione, spiega l’azienda in una nota.

Il cortometraggio (tant’è, perciò lo chiamiamo così) è già on air e lo sarà fino a metà febbraio sui principali canali tv, ctv e sulle piattaforme Netflix e Prime Video, oltre ai canali digitali e a un’ampia pianificazione su Google e Meta.

In parallelo viene lanciata anche un’importante iniziativa commerciale, comunicata attraverso un codino finale allo spot, che consentirà di usufruire di uno sconto fino a 200 euro a camera per tutte le prenotazioni con volo Neos e di almeno 7 notti in doppia, effettuate fino al 15 febbraio.

E non finisce qui. Il battage consumer seguirà anche altre strade come il gioco “Domanda e Risposta” su Sky e Discovery, la nuova collaborazione con Radio 105 e il contest organizzato con “La Carovana di 105”, partecipando al quale gli ascoltatori potranno indovinare le mete misteriose di Eden e vincere due viaggi. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, Eden sarà protagonista su Spotify con contenuti audio e video e sponsorizzerà la playlist “Alta Rotazione” per due settimane.

Presidiate anche testate lifestyle come Cosmopolitan, che porterà la filosofia “zero sbatti” sui propri social, e The Wom, di cui 20 follower potranno vivere un’esperienza al Domina Coral Bay di Sharm el Sheikh, condividendo le loro emozione sui social.

«Abbiamo anticipato la nostra campagna di qualche settimana rispetto allo scorso anno per rispondere alle nuove abitudini di prenotazione dei viaggiatori – afferma Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing officer – Attraverso il concept creativo di questo spot vogliamo ribadire, in modo ironico e divertente, quanto possa essere complicato organizzare una vacanza in autonomia tra opzioni, tariffe e servizi da considerare. Aspetti senza dubbio importanti che possono risolversi con leggerezza e semplicità, grazie all’esperienza e professionalità di un brand come Eden Viaggi che offre voli e hotel selezionati, prezzi leggeri e assistenza garantita».

Gli fa eco Giulia Irrera, marketing manager di Eden Viaggi: «Grazie al lavoro delle nostre campagne precedenti abbiamo costruito una base solida, ma il nostro obiettivo rimane chiaro: continuare a far crescere la notorietà e la considerazione del brand».

Soddisfatto il “curatore” del prodotto Eden, ovvero Massimo Mariani, head of product Seamless & No-Frills Division: «Non offriamo solo vacanze, ma ricordi che restano nel cuore. Al centro della nostra offerta ci sono le esperienze – sottolinea – Vogliamo che ogni vacanza sia un racconto memorabile, per questo lavoriamo costantemente per valorizzare e comunicare al meglio le emozioni che si possono vivere in ogni destinazione. L’entusiastica risposta da parte dei nostri viaggiatori è la conferma che stiamo andando nella direzione giusta».