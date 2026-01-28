eDreams affida le prenotazioni (e non solo) all’Ai agentica

eDreams Odigeo ha annunciato un’importante espansione delle proprie capacità di intelligenza artificiale implementando con successo sistemi agentici autonomi progettati per eseguire prenotazioni in modo indipendente.

A differenza dei sistemi conversazionali tradizionali che offrono principalmente risultati di ricerca, eDreams ha scalato le proprie competenze verso un modello agentico che gestisce autonomamente l’intero ciclo di vita di una prenotazione di viaggio. Questa innovazione consente all’architettura di Ai di eseguire compiti complessi e intraprendere azioni dirette.

Oltre alle prenotazioni, eDreams ha lanciato con successo i primi casi d’uso di assistenza clienti agentica vocale. Combinando la potenza conversazionale con un sistema progettato specificamente per garantire la fondatezza e l’accuratezza dei dati (fact-grounding), la soluzione ha generato miglioramenti a doppia cifra nei tassi di soddisfazione dei clienti e di precisione. Ciò garantisce interazioni affidabili, in linea con gli elevati standard attesi dai viaggiatori, eliminando al contempo le comuni “allucinazioni” dell’Ai.

Un motore fondamentale di questa innovazione è l’essere un’organizzazione interamente Ai-native, dove oltre il 30% del nuovo codice aziendale è attualmente generato dall’intelligenza artificiale. Questo livello di automazione garantisce un massiccio incremento della produttività, permettendo ai team tecnologici di eccellenza di concentrarsi su innovazioni d’avanguardia ad alto valore aggiunto.

Oltre alla generazione di codice, l’azienda ha implementato modelli di contenuto di Ai generativa per potenziare le proprie capacità di acquisizione e personalizzazione dei clienti e front-end, inclusa la creazione automatica di risorse visive di alta qualità per i vari canali di performance marketing. Questa efficienza su scala industriale è un fattore chiave per la tabella di marcia strategica della società, che punta a raggiungere i 13 milioni di abbonati Prime entro il 2030.

Carsten Bernhard, chief technology officer di eDreams Odigeo, ha dichiarato: «La nostra leadership nell’intelligenza artificiale è un vantaggio competitivo costruito in oltre un decennio. Oggi stiamo fissando un nuovo standard per il settore, non solo generando il 30% del nostro codice tramite Ai, ma implementando capacità agentiche in grado di eseguire compiti complessi in autonomia. L’Ai è il motore centrale del nostro business e, da questa posizione di forza, stiamo scalando queste innovazioni per migliorare ulteriormente l’esperienza dei nostri soci, mentre procediamo verso l’obiettivo di 13 milioni di iscritti a Prime entro il 2030».