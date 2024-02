eDreams cresce e taglia il traguardo dei 507 milioni di ricavi

Ricavi record per eDreams Odigeo, che per la prima volta nella sua storia ha registrato ricavi per 507 milioni di euro, certificati nel resoconto dei nove mesi dell’esercizio 2024 chiuso al 31 dicembre 2023.

Un traguardo che si traduce in una crescita del 10% rispetto ai 459 milioni dello scorso anno. Questo notevole risultato in termini di fatturato ha coinciso con sostanziali guadagni di redditività, continuando la tendenza osservata nei trimestri precedenti. L’Ebitda di cassa è aumentato del 54% a 88,6 milioni di euro, rispetto ai 57,4 milioni dell’anno precedente, alimentato in particolare dal continuo successo della piattaforma di abbonamento eDO.

Questo modello è diventato il principale motore di profitto marginale per il Gruppo, riflettendo ulteriormente che eDreams Odigeo non è più una semplice e tradizionale società di viaggi bensì un’attività in abbonamento: l’espansione sostenuta della base di abbonati, che ha registrato una crescita del 38% raggiungendo quota 5,4 milioni, è continuata anche durante il trimestre di bassa stagione. I nuovi iscritti netti trimestrali sono in linea con il tasso di incremento implicito per raggiungere l’obiettivo autoimposto di 7,25 milioni entro l’esercizio 2025.

Nella nota che annuncia questi risultati si specifica inoltre che: “Sebbene l’utile netto rettificato abbia mostrato un miglioramento di 25,6 milioni di euro rispetto all’anno precedente, la notevole crescita dei ricavi richiede un periodo più lungo per tradursi pienamente in risultato netto. Ciò è dovuto agli investimenti mirati nella crescita futura. Nello specifico, la decisione di investire nell’espansione della base di abbonati Prime significa che la redditività per tali iscritti al programma nel primo anno di abbonamento viene rinviata al secondo anno e oltre, poiché gli abbonati del primo anno non generano profitti immediati tanto quanto quelli più maturi”.

Da sottolineare poi che l’azienda ha rafforzato attivamente anche la propria forza lavoro nei reparti tecnologia per espandere ulteriormente la piattaforma di abbonamento. Queste spese aggiuntive per il personale sono mirate soprattutto al miglioramento del prodotto e della piattaforma e, di conseguenza, sono finalizzate a generare profitti incrementali.

Nel commentare questi risultati Dana Dunne, ceo di eDreams Odigero, ha sottolineato: «Continueremo a essere pionieri nell’industria del viaggio con il nostro modello di abbonamento, che ha superato i 5,4 milioni di membri ed è il maggior contributore ai nostri ricavi e profitti. Alla luce della nostra continua crescita e della conferma delle nostre previsioni autoimposte per l’anno fiscale 2025, siamo lieti di annunciare un piano di riacquisto azionario di 5,5 milioni di azioni, fino a un valore di 50 milioni di euro. Con il passare dei trimestri, il successo del nostro modello di business diventa sempre più evidente. Quest’anno, mentre celebriamo i 25 anni del nostro marchio di punta eDreams, celebriamo anche la nostra transizione strategica, da agenzia di viaggi online leader a un’attività internazionale di abbonamenti in rapida crescita con concrete opportunità future. Poiché la maggior parte dei profitti e dei ricavi provengono ora dagli abbonati, è chiaro che ci siamo evoluti oltre i confini di una società di viaggi tradizionale».