eDreams integra i treni in Prime

eDreams Odigeo annuncia il potenziamento strategico del proprio servizio Prime nel settore ferroviario. Un passaggio che rappresenta l’ultimo passo verso la creazione della piattaforma di abbonamenti di viaggio basata sull’Ai, diversificando ulteriormente i flussi di entrate e aumentando il lifetime value (Ltv) della propria base.

L’integrazione del comparto parte da Italia e Spagna, due dei contesti ad Alta velocità più competitivi in Europa. Entrambi i mercati sono caratterizzati da elevati livelli di liberalizzazione, con più operatori che competono sulla stessa infrastruttura; una dinamica che crea frammentazione e, di conseguenza, l’utilità per i consumatori di un’aggregazione unificata e basata sull’intelligenza artificiale come quella fornita da eDreams. La società prevede di estendere l’offerta ferroviaria ad altri mercati europei chiave nel prossimo futuro.

IL PROGETTO

La decisione si basa su test di mercato condotti nell’ultimo anno. Questi progetti pilota hanno confermato che le nuove opzioni di pagamento mensile e trimestrale per l’abbonamento annuale agiscono da catalizzatore per intercettare viaggi a frequenza più elevata e valore del carrello inferiore. Riducendo il costo iniziale dell’abbonamento, questo modello rimuove le barriere all’ingresso, rende Prime istantaneamente accessibile a un pubblico più ampio di viaggiatori che scelgono le ferrovie e consente a eDreams di aggregare un settore ancora frammentato.

L’abbonamento comprende ora una suite completa di servizi di viaggio — voli, hotel, pacchetti vacanza, noleggio auto e treni — con un’unica iscrizione e su un’unica piattaforma. Questa aggregazione offre agli abbonati un vero “one-stop shop” per ogni tipo di viaggio.

Il segmento ferroviario europeo rappresenta una forte opportunità di crescita per il modello di abbonamento, con un mercato potenziale totale stimato in Europa in oltre 40 miliardi di euro. Il settore sta attraversando una trasformazione strutturale guidata dalla deregolamentazione e da un netto cambiamento nel comportamento dei consumatori.

L’Alta velocità sta conquistando quote di mercato significative in tutto il continente. Il treno rappresenta oggi circa il 90% dei viaggi sulla rotta Parigi-Bordeaux e il 72% sulla Madrid-Barcellona. Con oltre 330 milioni di passeggeri annui sulle linee ad Av nei principali mercati europei, il momento è ottimale: eDreams punta a offrire ai consumatori una visione complessiva del mercato ferroviario.

«L’espansione della nostra offerta ferroviaria – spiega Dana Dunne, chief executive officer di eDreams Odigeo – è una naturale evoluzione della nostra strategia per costruire la piattaforma di viaggio più completa al mondo. Introducendo rate mensili e trimestrali flessibili per l’abbonamento annuale, abbiamo creato le condizioni per il nostro ingresso in questo mercato da 40 miliardi di euro».

«Sfruttando la nostra tecnologia Ai – conclude Dunne – stiamo contribuendo a offrire ai nostri abbonati un mercato ferroviario meno frammentato, con un’esperienza di prenotazione fluida tra diverse modalità di trasporto. L’accoglienza positiva che stiamo riscontrando inItalia e in Spagna conferma che il nostro modello di abbonamento è adeguatamente posizionato nel settore. Saremo lieti, inoltre, di portare presto questa comodità a un numero ancora maggiore di utenti nel resto d’Europa».