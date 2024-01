eDreams Odigeo, nuove assunzioni al Tech Hub di Milano che compie un anno

eDreams Odigeo festeggia il primo compleanno del Tech Hub di Milano, inaugurato lo scorso gennaio, e apre nuove posizioni.

Come ha dichiarato Dana Dunne, ceo: «Milano si sta affermando come un centro vivace per i talenti nel settore della tecnologia. L’inaugurazione del polo tecnologico è stata una mossa strategica in linea con la nostra visione di diventare la piattaforma di abbonamento per i viaggi più grande al mondo, e stiamo mantenendo questa promessa. Quando abbiamo inaugurato il Tech Hub di Milano a gennaio 2023, il nostro programma di abbonamento Prime vantava 3,8 milioni di abbonati. Oggi ha superato i 5,2 milioni di membri, registrando una crescita di 1,4 milioni di iscritti in soli 12 mesi».

Il Tech Hub milanese riunisce oggi 86 professionisti del settore provenienti da Italia, Portogallo, Palestina, Argentina, Spagna, Romania, Algeria, India, Bielorussia, Brasile, Perù e Russia. Questo anche grazie alle policy hr dell’azienda, che ha scelto di mantenere dopo la pandemia un modello totalmente flessibile, che consente ai dipendenti di lavorare ovunque, compresi tutti i Tech Hub in Europa, incentivando flessibilità e creatività.

Anche la community tech ha visto l’hub di Milano come un punto di incontro. Nel 2023, infatti, si sono svolti 40 talk, con più di 50 speaker. Il Tech Hub ha quindi aperto le porte a più di 700 ospiti partecipanti agli eventi e a 10 community, tra queste Jug Milano (Java user group), ReactJS Milano, Papers We Love Milano, Kaggle Days Meetup, Xpug Milano, Italian Embedded, Schrodinger Hat, Coding Gym.

I Tech Hub di eDreams Odigeo sono centrali per l’innovazione costante delle piattaforme dei brand. Tra le principali aree in cui verranno applicate le novità al centro delle ricerche ci sono tutte le opzioni per prenotare in modo flessibile, caratteristiche sempre più richieste. Focus anche sull’applicazione dell’intelligenza artificiale, che spazia dalla personalizzazione del flusso di prenotazione o dall’automatizzazione della gestione delle discontinuità dei voli, fino al supporto alla codifica da parte del team di ingegneri.

Inoltre, il Tech Hub di Milano è in crescita e sono previsti nuovi inserimenti. L’elenco delle selezioni attive è disponibile sul sito dell’azienda dedicato, edreamsodigeocareers. I principali profili ricercati sono al momento: development director, lead engineer, lead enterprise agile coach, senior software engineer, Java senior software engineer, Java software engineer, front end software engineer, Java developer, developer, data engineer, data scientist.