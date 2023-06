eDreams Odigeo: sì alla trasparenza nel mercato ferroviario europeo

Parere favorevole sull’applicazione dell’articolo 10 del regolamento sui diritti dei passeggeri ferroviari nell’Ue. Lo ha espresso eDreams Odigeo, la piattaforma di abbonamento viaggi leader nel mondo e il più grande rivenditore di voli al di fuori della Cina.

In base all’articolo 10, le compagnie ferroviarie dominanti o di proprietà dello Stato devono rendere accessibili ai venditori indipendenti di biglietti i dati dinamici di viaggio in tempo reale e le informazioni sullo stesso e consentire agli agenti di vendere questi prodotti senza restrizioni o sanzioni inique. Norme che consentiranno ai viaggiatori di confrontare meglio le diverse modalità di trasporto, favorendo la scelta dei clienti e la concorrenza e migliorando l’efficacia dei costi e la comodità dei viaggi nell’Ue.

L’articolo 10, inoltre, sarà fondamentale per sostenere gli obiettivi europei in materia di sostenibilità. Il riferimento è in particolare al Green Deal europeo e alla Strategia per la mobilità sostenibile e intelligente, consentendo ai clienti di fare scelte di viaggio più rispettose dell’ambiente. Per questo eDreams Odigeo esorta la Commissione europea e gli organi nazionali di controllo degli Stati membri ad applicare rigorosamente le nuove norme a beneficio dei consumatori europei e dell’ambiente. L’applicazione dell’articolo 10 amplierà le possibilità di scelta da parte dei viaggiatori e sarà utile anche per migliorare la tutela dell’ambiente, il tutto in linea con il mandato e gli impegni della Commissione.

«Potremmo fare molto di più per facilitare e ispirare combinazioni di trasporto più intelligenti – osserva Guillaume Teissonniere, general counsel di eDreams Odigeo – fornire un accesso più semplice ai biglietti ferroviari attraverso l’applicazione dell’articolo 10 è un passo avanti essenziale. È fondamentale che le autorità di regolamentazione dell’Ue e gli Stati membri applichino questo regolamento, in modo che abbia l’impatto desiderato sull’ampliamento della scelta da parte dei clienti e sul passaggio a un ecosistema di trasporto europeo più smart».

Attualmente la disponibilità di biglietti ferroviari negli Stati membri dell’Ue è diversa per i rivenditori indipendenti. In Italia, dove l’accesso agli stessi è parziale, i dati di eDreams Odigeo rivelano che il 25% delle vendite su alcuni itinerari integra ora segmenti ferroviari al suo interno.

«Da anni chiediamo un intervento normativo che consenta a tutti i consumatori dell’Ue di avere un accesso adeguato ai servizi di viaggio e informazioni imparziali – spiega Attila Fodor, head of Eu Regulatory Affairs di eDreams Odigeo – La disponibilità di opzioni tariffarie complete, di informazioni sui ritardi, sulle prenotazioni e sulle disponibilità migliorerebbe la scelta dei consumatori in tutta l’Unione, promuovendo al contempo una sana concorrenza nel mercato dei trasporti dell’Ue. Inoltre, si porrebbe fine all’attuale discriminazione tra i passeggeri in base alla scelta del canale di distribuzione. L’articolo 10 è un passo importante nella direzione di una rete di trasporto europea più equa».