eDreams, ricavi a 327 milioni sulla spinta degli utenti Prime

Performance di tutto rispetto sia dal punto di vista finanziario che operativo per eDreams Odigeo, uno dei principali player nel panorama dei viaggi online e tra le maggiori società di e-commerce in Europa. Ha fatto registrare un Ebitda di cassa con una crescita dell’84% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, trainato principalmente dallo straordinario risultato della piattaforma di abbonamento della società, “Prime“. Questo modello è diventato il principale motore degli utili e dei ricavi del Gruppo, generando costantemente solidi risultati con margini e redditività complessiva migliorati significativamente. La continua espansione della base abbonati, che ha registrato una crescita del 41% solo negli ultimi 12 mesi, insieme all’aumento delle scadenze e dunque dei rinnovi degli abbonamenti esistenti, ha prodotto un impatto positivo sui margini.

eDreams è la piattaforma di abbonamento che attraverso i suoi quattro noti marchi di agenzie di viaggio online – eDreams, Go Voyages, Opodo, Travellink e il motore di metasearch Liligo – serve attualmente più di 20 milioni di clienti all’anno in 44 mercati ed è quotata alla Borsa spagnola. L’obiettivo per i prossimi tre anni è quello di toccare oltre 7,25 milioni di iscritti a Prime e raggiungere un Ebitda di cassa superiore a 180 milioni di euro.

Inoltre, il “cash revenue margin” ha raggiunto i 354,4 milioni di euro, con un incremento del 12%. Il margine dei ricavi è cresciuto del 13%, raggiungendo i 327 milioni di euro nel primo semestre. Il profitto marginale di cassa è salito del 46% a 108,9 milioni nel 1° semestre dell’esercizio 2024 e il margine ha registrato un incremento di 9 punti percentuali dal 1° trimestre dell’esercizio 2023.

Dana Dunne, ceo di eDreams Odigeo, ha così commentato: «Siamo soddisfatti della nostra “sovraperformance”. La transizione strategica verso un’attività basata sugli abbonamenti continua a generare risultati, in particolare aumentando la redditività e migliorando la prevedibilità. Con una base di abbonati in rapida crescita, impegnati e altamente soddisfatti che prenotano molto più spesso dei non abbonati e un flusso costante di ricavi ricorrenti, la nostra attività non è mai stata più solida e promettente. Il nostro modello unico ha dimostrato la sua resilienza, differenziandoci chiaramente da altri marchi di viaggio e posizionandoci in prima fila per un’ulteriore crescita. Non solo abbiamo fiducia nella nostra capacità di raggiungere o persino superare gli obiettivi che ci siamo prefissati per il 2025, ma siamo anche entusiasti del forte potenziale di crescita fondante che prevediamo di estendere ben oltre quella data».

Mentre il risultato finale ha registrato un notevole miglioramento di 22,4 milioni rispetto all’anno precedente, la notevole crescita dei ricavi – 38 milioni – richiede un periodo più lungo per tradursi pienamente in un utile netto. Questo è il risultato di investimenti mirati per la crescita futura. In particolare, la decisione di investire nell’espansione della base di abbonati Prime implica che la redditività dei membri nel primo anno è rimandata al secondo e oltre, poiché gli abbonati del primo anno non generano profitti immediati come quelli più maturi. Inoltre, l’azienda sta rafforzando attivamente il proprio personale tecnico per espandere ulteriormente la propria piattaforma di abbonamento. Queste spese aggiuntive per il personale richiedono un margine di tempo per contribuire efficacemente ai miglioramenti del prodotto e della piattaforma e, di conseguenza, per generare profitti incrementali. Man mano che questi investimenti orientati al futuro si consolidano, la già evidente e forte crescita nella linea di entrate si rifletterà in un miglioramento nei risultati netti. Il flusso di cassa derivante dalla Gestione Operativa è aumentato di 40,5 milioni di euro, attestandosi a 73,7 milioni di euro.