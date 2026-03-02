eDreams: utile netto decuplicato, crescono gli abbonati Prime

eDreams Odigeo ha chiuso l’ultimo trimestre con risultati solidi, confermando il suo ruolo di player chiave nella trasformazione digitale del settore travel. La società – una delle principali piattaforme di voli al mondo e leader europeo nell’online travel – prosegue la propria strategia centrata sull’abbonamento Prime, che continua a rappresentare il motore principale di crescita.

I dati diffusi dalla società mostrano una crescita robusta della redditività, un’accelerazione del business Prime e un piano di investimenti che punta a ridefinire il futuro dell’azienda e del settore Ota.

CRESCE LA REDDITIVITÀ GRAZIE A PRIME

Nei primi nove mesi dell’anno fiscale, al 31 dicembre 2025, l’Ebitda rettificato di eDreams Odigeo ha raggiunto i 138,4 milioni di euro, in aumento del 74% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che conferma la maturità crescente del modello Prime, ormai fulcro della strategia aziendale, e l’efficacia di una piattaforma alimentata da tecnologie avanzate e algoritmi proprietari. L’utile netto è decuplicato, passando dai 4,1 milioni di euro dello scorso anno a 40,3 milioni. L’utile netto rettificato è più che quadruplicato a 63,8 milioni di euro.

Il flusso di cassa netto operativo è salito a 79,1 milioni di euro, con un incremento di 31,1 milioni rispetto ai primi nove mesi del FY2025. A trainare la performance è stata anche la qualità dei ricavi: il margine di ricavo ha raggiunto i 502,8 milioni di euro, in crescita del 3%, con Prime che rappresenta ormai il 75% del margine di ricavo di cassa della società, otto punti percentuali in più rispetto all’anno precedente.

Nel periodo, gli abbonati Prime sono aumentati del 13% anno su anno, pari a 468.000 nuovi membri netti. La società ha confermato di essere pienamente in linea per raggiungere la guidance annuale, che prevede 600.000 nuovi abbonati e un totale di 7,9 milioni di membri entro la fine dell’anno fiscale 2026. La crescita, sottolinea la società, non mostra segni di rallentamento: alla fine di gennaio, gli iscritti avevano già toccato quota 7,8 milioni, un milione in più rispetto allo scorso anno.

LA ROADMAP

eDreams ha annunciato l’avvio di una fase di investimento, parte di una roadmap pluriennale che guarda al 2030 e punta ad ampliare significativamente il perimetro del business. Il nuovo piano prevede l’ingresso in nuovi segmenti, a partire dal ferroviario; l’espansione in mercati internazionali aggiuntivi e l’introduzione di opzioni di pagamento mensili e trimestrali per l’abbonamento, con l’obiettivo di massimizzare l’adozione e la fidelizzazione.

L’obiettivo è di superare i 13 milioni di abbonati Prime e i 270 milioni di euro di cash Ebitda entro il 2030, con un incremento annuo di nuovi iscritti compreso tra 1,5 e 2 milioni tra FY2028 e FY2030. Nel commentare i risultati, il ceo Dana Dunne ha ribadito la trasformazione strategica dell’azienda: «Questi risultati confermano la solida base alimentata dall’Ia che abbiamo costruito e che ha trasformato con successo eDO da un’attività transazionale tradizionale nel leader mondiale degli abbonamenti di viaggio. Ora stiamo capitalizzando questo slancio, evolvendo in una piattaforma di viaggio completa. Vogliamo dialogare con il viaggiatore in tutte le fasi del percorso di prenotazione».