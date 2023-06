Egitto, arriva il treno super veloce tra Il Cairo e Assuan

Alta velocità tra Il Cairo e Assuan, con un treno che collegherà le due città egiziane in cinque ore, anziché nelle attuali 14 ore. Lo ha detto il ministro del Turismo egiziano Ahmed Essa nell’incontro della scorsa settimana a Roma – come riferisce l’Ansa – con i vertici delle principali aziende turistiche italiane, le associazioni e la stampa specializzata, in cui è stato annunciato il Piano nazionale a lungo termine per il turismo nella destinazione.

Una “piccola rivoluzione” per il turismo del Paese, che rende molto più agile visitare entrambe le destinazioni.

Il treno collegherà dunque la capitale dell’Egitto con la città della diga, la più meridionale delle destinazioni turistiche egiziane. Il treno raggiunge anche la località balneare di Hurghada con il sito archeologico di Abu Simbel, e a nord del Paese arriva fino alle destinazioni mediterranee di Nuova Alamein e Matruh.

Oggi dal Cairo ad Assuan si viaggia soprattutto in aereo, visto che invece in auto senza soste occorrono circa 11 ore.