Egitto, da sogno a realtà con Viaggiarenelmondo.com

06 Marzo 07:00 2026

Dalle Piramidi di Giza alla crociera sul Nilo, passando per Sharm el-Sheikh e Marsa Alam: il portale viaggiarenelmondo.com si afferma come punto di riferimento per i viaggiatori italiani in cerca di esperienze autentiche e ben organizzate.

Nel panorama dei portali di viaggio italiani, Viaggiare nel Mondo si distingue per un approccio che mette al centro la cura del dettaglio e la collaborazione con agenzie locali selezionate in tutto il mondo.

Nata dall’idea di rendere semplice e piacevole l’organizzazione di un viaggio, la piattaforma ha costruito nel tempo una solida reputazione soprattutto tra chi desidera viaggiare in Egitto con la garanzia di un servizio professionale e di guide parlanti italiano.

L’Egitto: la destinazione regina di Viaggiare nel Mondo

Tra tutte le destinazioni proposte dal portale – dal Sud-Est asiatico all’America Latina, dall’Africa subsahariana al Medio Oriente –  è senza dubbio l’Egitto a occupare il posto d’onore.

Una scelta non casuale: il Paese dei Faraoni continua a esercitare un fascino irresistibile sul pubblico italiano, che vi cerca storia millenaria, paesaggi senza tempo e la magia del deserto.

Viaggiare nel Mondo propone una gamma completa di pacchetti pensati per ogni tipologia di viaggiatore: dal classico tour del Cairo con visita alle Piramidi di Giza e al Grande Museo Egizio, fino ai circuiti combinati che aggiungono soggiorni balneari a Sharm el-Sheikh, Marsa Alam o Hurghada. Il tutto con assistenza garantita in loco, trasferimenti privati e guide certificate che accompagnano i visitatori passo dopo passo.

La crociera sul Nilo: un’esperienza che vale il viaggio

Il vero fiore all’occhiello dell’offerta è però la crociera sul Nilo, proposta in diverse formule per adattarsi a tempi e budget differenti. Navigare lungo il fiume sacro che ha nutrito una delle civiltà più straordinarie della storia non è semplicemente un trasferimento tra una tappa e l’altra: è un’immersione totale nell’anima dell’Egitto antico.

Gli itinerari di crociera sul Nilo firmati Viaggiare nel Mondo coprono il tratto classico tra Luxor e Assuan, con soste imperdibili al Tempio di Karnak, alla Valle dei Re, al Tempio di Hatshepsut, ai Colossi di Memnone, al Tempio di Horus a Edfu, al duplice Tempio di Kom Ombo e infine al Tempio di Philae ad Assuan.

Per chi vuole spingersi oltre, è disponibile l’escursione facoltativa ad Abu Simbel, uno dei siti più evocativi dell’intera area mediterranea.

La formula più richiesta è il pacchetto Cairo + Crociera sul Nilo in 8 giorni: si inizia con due notti nella capitale egiziana, tra Piramidi, Sfinge e il fascino caotico del bazar di Khan el-Khalili, per poi imbarcarsi sulla motonave e lasciarsi trasportare dalla corrente del Nilo verso Sud.

Colazioni, pranzi e cene a bordo, tè pomeridiani tradizionali, panorami mozzafiato che scorrono oltre le finestre della cabina: un ritmo che non assomiglia a nessun altro tipo di vacanza.

Lusso e autenticità: la dahabeya sul Nilo

Per i viaggiatori più esigenti, Viaggiare nel Mondo propone anche la navigazione a bordo di una dahabeya, l’elegante imbarcazione tradizionale a vela che ha solcato il Nilo per secoli.

Le dahabeye di lusso offrono un’esperienza intima e raffinata, con pochi ospiti a bordo, cabine arredate con gusto e un servizio personalizzato che ricorda quello dei migliori boutique hotel.

È un modo di viaggiare in Egitto che si rivolge a chi cerca autenticità senza rinunciare al comfort, e che ha conquistato una clientela affezionata anche tra le coppie in cerca di un viaggio romantico fuori dal comune.

Recensioni che parlano chiaro

A fare la differenza, secondo quanto emerge dalle numerose recensioni degli utenti italiani, sono soprattutto la professionalità e la preparazione delle guide locali – veri e propri punti di riferimento per i viaggiatori che le hanno incontrate – insieme alla puntualità e all’efficienza dell’organizzazione.

“È stata una vacanza da Faraone”, scrive un cliente dopo un tour Cairo-Nilo-Sharm. “L’organizzazione è stata veramente impeccabile”, conferma un altro, reduce da un itinerario con partenza dalla diga di Assuan fino a Luxor.

Non solo Egitto: il mondo a portata di clic

Pur mantenendo l’Egitto al centro della propria offerta, Viaggiare nel Mondo propone anche destinazioni in altri continenti, con la stessa attenzione alla qualità dei servizi e alla cura dei dettagli organizzativi.

La forza del portale risiede proprio nella rete di partner locali distribuiti in tutto il mondo, selezionati per garantire standard elevati e un’assistenza reale al viaggiatore.

Per chi sta valutando di viaggiare in Egitto nel 2026 o nel 2027 – magari per vivere l’esperienza di una crociera sul Nilo o per scoprire le meraviglie del Cairo e del Mar Rosso – viaggiarenelmondo.com rappresenta oggi una delle proposte più complete e affidabili sul mercato italiano.

