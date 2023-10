Egitto e crociere, l’inverno di Going con i voli Ita

Going lancia a Rimini i primi due cataloghi della programmazione invernale 2023/24: Egitto e Going4Cruise e si avvale, per il volato, della collaborazione con Ita Airways.

Il primo catalogo è un monografico con diverse opzioni di viaggio tra navigazione sul Nilo e resort del Mar Rosso; l’altra è una brochure dedicata ai soggiorni pre e post crociera nelle principali destinazioni homeport di Msc.

«Come fornitori del prodotto stay&cruise, crociera con esperienza a terra, quest’anno abbiamo superato i 6mila passeggeri in dieci destinazioni – dice Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going – Lavoriamo molto sulle 2-3 notti, con pacchetti di escursioni e servizi in pre e post crociera, e siamo flessibili, senza notti minime. Ora presentiamo l’inverno e il 2024, dedicati completamente a Msc Crociere, in attesa di un nuovo catalogo che sarà rivolto a Explora Journeys. Sull’Egitto, riconfermiamo l’operazione con Msc con la grande novità di Sharm el Sheikh con charter, proponendo un pacchetto di 14 notti tra resort e navigazione».

Il concept dei cataloghi di quest’anno è la sensorialità: se il primo pay off del nuovo corso di Going è stato “Guarda il mondo con occhi nuovi”, oggi è tempo di andare oltre, per cercare gli stimoli che in ogni viaggio permettono di fissare nella memoria un arricchimento culturale.

«Come i cinque sensi lavorano insieme per offrirci una comprensione completa dell’ambiente e consentirci di interagire con esso, vogliamo espandere il racconto del viaggio alla sequenza di attività che in esso si compiono – spiega Casabianca, – Per farlo, focalizziamo la narrazione sulle sensazioni sperimentate attraverso i cinque sensi e sulla loro importanza nella scoperta di un posto nuovo».

Il prodotto dell’inverno 2023/24 vede la collaborazione con Ita Airways per il blocco di posti-volo sul Cairo. Soggiornando nella capitale egiziana per due notti si può scegliere tra crociera con Msc Orchestra, navigazione sul Nilo inclusa l’escursione ad Abu Simbel; infine, un soggiorno nei Going Resort Sunrise Diamond Beach di Sharm e Radisson Blu di Marsa, cioè i villaggi da dove è partita l’idea di vacanza Stylosophy nell’estate. Per la prima volta, Going Resort conferma le proposte invernali nel Red Sea egiziano, con un impegno charter anche dall’aeroporto di Bologna (tutte le domeniche dal 5 novembre) oltre che da Milano Malpensa.

La programmazione Going4Cruise ha 11 homeport di imbarco/sbarco dove il tour operator propone soggiorni e anche itinerari di più giorni per pacchetti in estensione della crociera stessa. Ad esempio, negli Stati Uniti dove Msc Meraviglia dà il via ai programmi annuali da New York, diverse sono le proposte con più pernottamenti: in treno nella East Coast, on the road tra Miami e Orlando, infine le cascate Niagara, tra le altre.

«Sono prodotti che per Msc e per Going hanno validità annuale e generano quindi nuove opportunità per agenzie di viaggi e turisti – aggiunge Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere – Miami, che con noi ha accolto quest’anno 25mila italiani, e New York sono il punto di partenza di tantissime combinazioni di tour negli Stati Uniti con estensione mare in crociera».

Ogni destinazione è accompagnata da cinque testi emozionali, distribuiti in apertura, al centro e in chiusura del catalogo, che le raccontano attraverso vista, udito, tatto, olfatto e gusto.

Infine, Casabianca anticipa la nuova iniziativa del tour operator: «Saremo a Milano il 26 ottobre per lanciare una novità insieme a Msc, e in contemporanea saremo a Roma e a Napoli. È il progetto “Cinema Lovers”: itinerari con un programma di cinematografia, legati agli scali della crociera, con critici ed esperti. Leghiamo l’esperienza della visione del film con l’esperienza a terra. Abbiamo programmato quattro crociere da Genova e da Venezia, dall’estate 2024».