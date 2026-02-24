Egitto, sale il costo del visto immediato

Stangata per i turisti all’ombra della Sfinge: la Camera di Commercio egiziana delle Imprese di viaggio e turismo ha infatti annunciato che le tariffe per i visti immediati passeranno da 25 a 30 dollari (circa 26 euro) a partire dal 1 marzo 2026, con un incremento del 20%.

Sarà comunque possibile acquistare il visto in loco al momento dell’arrivo in Egitto.

Il provvedimento ha già generato mugugni tra i tour operator specializzati, ma l’Ente del turismo ha spiegato: “La misura rientra negli sforzi per regolamentare gli ingressi alle frontiere e punta a semplificare le procedure, garantendo nel contempo che il settore turistico rimanga flessibile nel rispondere ai cambiamenti normativi”.

La Camera ha inoltre invitato le aziende turistiche ad “aggiornare i propri programmi di viaggio e a coordinarsi con i partner internazionali per conformarsi alla nuova struttura tariffaria dei visti”.

Si prevede, infine, che l’aumento delle tariffe per i visti “migliorerà l’efficienza operativa nella gestione dei viaggiatori presso i vari punti di ingresso, contribuendo a un’esperienza turistica più organizzata in Egitto”.