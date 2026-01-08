Egnazia, due Recruiting Days a febbraio per 120 posti di lavoro
Egnazia Ospitalità Italiana, il gruppo di gestione alberghiera fondato da Aldo Melpignano, ha annunciato i Recruiting Days 2026: due giornate dedicate alla selezione di nuovi professionisti da inserire, per la prossima stagione, nelle strutture del gruppo.
Le modalità di partecipazione previste sono due: il 4 febbraio 2026, in modalità online; il 6 febbraio 2026, in presenza presso Borgo Egnazia, per incontrare il team Hr. L’iniziativa è finalizzata alla selezione di circa 120 nuove figure che entreranno a far parte di diverse realtà del gruppo.
Le posizioni aperte interessano numerosi reparti operativi e di servizio, tra cui: front of house, porter, sala, sommelier, cucina, plonge, pasticceria, bar, housekeeping, allestimenti, magazzino, spa, bagnini, manutenzione, boutique, eventi e banqueting.
I Recruiting Days rappresentano un’opportunità concreta sia per chi desidera muovere i primi passi nel settore, sia per chi intende affrontare una nuova sfida professionale.