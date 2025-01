Egnazia Ospitalità annuncia due recruiting day a febbraio

Tempo di recruiting days per il Gruppo Egnazia Ospitalità. Il gruppo di gestione alberghiera, fondato da Aldo Melpignano, ha infatti annunciato i giorni di selezione del personale per il 2025. Sono previste due date: la prima per chi potrà e vorrà partecipare di persona il 5 febbraio a Borgo Egnazia (Br), la seconda – il 7 febbraio – per coloro che preferiscono partecipare virtualmente.

Nel dettaglio, Egnazia è alla ricerca di talenti per le sue strutture, Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano (Br), Ostuni a Mare a Ostuni (Br), per l’Hotel Santavenere a Maratea (Pz), per l’Hotel de Len a Cortina d’Ampezzo (Bl) e per l’Hotel Ancora Cortina sempre a Cortina d’Ampezzo, nonchè per le prossime aperture del gruppo.

Le figure ricercate variano da ruoli più operativi a percorsi più strategici, offrendo opportunità professionali di rilievo all’interno delle strutture già gestite dal gruppo Egnazia Ospitalità Italiana e in vista delle nuove aperture previste per il 2025. I requisiti per partecipare includono un elevato orientamento agli ospiti, ottime capacità comunicative e relazionali, eccellenti capacità di lavorare in squadra, curiosità e attenzione alla qualità e ai dettagli.

L’appuntamento in presenza è fissato per il 5 febbraio 2025, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, direttamente presso Borgo Egnazia, in Strada Comunale Egnazia a Savelletri di Fasano. Mentre il recruiting day virtuale si terrà il 7 febbraio 2025, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, su piattaforma Zoom.

La foto pubblicata è stata inviata da Pambianco