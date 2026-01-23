Egnazia, Riccardo Vannetti guiderà lo sviluppo del brand

Egnazia Ospitalità Italiana ha annunciato l’ingresso di Riccardo Vannetti nel ruolo di chief brand & marketing officer, in una fase di sviluppo che coinvolge l’intero gruppo.

Riccardo Vannetti è un manager e brand strategist con una riconosciuta esperienza internazionale nella moda, nell’hospitality e nel lifestyle. Il suo percorso si è sviluppato tra Europa e Stati Uniti, collaborando con organizzazioni, brand e leadership di primo piano. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di vertice per Salvatore Ferragamo, Camera nazionale della moda italiana e Pitti Immagine. Negli Stati Uniti, è stato chief brand & digital transformation officer per Five Star Development, lavorando sull’integrazione tra marca, luoghi ed esperienze.

«In un momento di forte crescita del gruppo, l’arrivo di Riccardo risponde a un’esigenza chiara: accompagnare ciascuna proprietà verso la massima espressione del proprio marchio», ha commentato Aldo Melpignano, fondatore di Egnazia. «Accanto a questo percorso – ha aggiunto – stiamo iniziando a dare forma a un nuovo progetto di branding, che Riccardo ci aiuterà a immaginare e far crescere nel tempo, mantenendo la stessa attenzione all’identità delle singole realtà e alla coerenza del disegno complessivo».

«Egnazia è un unicum italiano, che ha costruito un linguaggio riconoscibile a livello internazionale mantenendo la propria voce. Il pensiero di Aldo Melpignano ha aperto una direzione chiara, capace di parlare al mondo restando profondamente radicato. Mettermi al servizio di un disegno così denso di significato è, per me, una scelta naturale, dettata da una continua curiosità professionale», ha commentato Riccardo Vannetti.

