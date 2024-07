Egyptair vola Malpensa-Luxor e porta il suo Ndc in Italia

Una richiesta crescente tanto su base annuale quanto nei picchi di stagione. Egyptair non ha esitato e ha colto la palla al balzo per un nuovo volo diretto dall’Italia all’Egitto inaugurando la tratta Milano Malpensa-Luxor.

Dal 6 ottobre, ogni domenica con partenza alle 17.50 e arrivo alle 23.05 (locali), ecco il nuovo volo che permetterà dall’Italia di raggiungere in 4 ore e 15 minuti l’Egitto. Con questo nuovo collegamento la compagnia di bandiera Egyptair conferma la volontà di proseguire in un’ottica di avvicinamento tra i due Paesi, sostenendo un turismo sempre crescente nel tempo, come confermano gli stessi numeri.

Lo scorso anno la compagnia ha trasportato oltre 265mila passeggeri tra Roma Fiumicino, Milano Malpensa e l’Egitto, con 24 voli settimanali direzione Il Cairo che in questa estate toccheranno quota 28, tutti con Boeing 737-800, permettendo quindi un flusso di 4mila passeggeri ogni settimana.

Soddisfatto Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea: «Egyptair è un partner importante perché dà valore e connettività al nostro territorio, è uno dei nostri migliori vettori per qualità, componente su cui puntiamo molto. L’idea di orientarsi d’ora in avanti anche su Luxor è un cambio strategico che siamo certi sarà funzionale e troverà un ottimo riscontro anche perché i numeri in continua crescita ci permettono di auspicare con ottimismo a raggiungere, entro breve, quota un milione di passeggeri».

«Luxor – prosegue Tucci – è una città affascinante nel cuore dell’Egitto, amata dagli italiani per la sua storia millenaria e per le sue bellezze archeologiche famose in tutto il mondo, con questo nuovo volo si consolida il portafoglio dei servizi aerei di Malpensa, che servono 182 destinazioni in 78 Paesi».

La rotta Malpensa-Luxor sarà effettuata con un Boeing 737-800 garantendo 144 posti di cui 24 in Business Class e 120 in Economy Class. Tutti i passeggeri potranno sempre contare sulla possibilità di portare in viaggio due bagagli da stiva da 23 kg ciascuno, oltre a quello a mano da 8 kg.

Servizi aggiuntivi per chi sceglie la Business, con i due bagagli da stiva che potranno raggiungere i 32 kg e la possibilità di accedere alla Vip Lounge “Montale” presso il Terminal 1 di Milano Malpensa, stesso discorso per chi detiene la Star Alliance Gold Card.

Quanto al volo di rientro, invece, potrà essere effettuato da Luxor o da Assuan, in base all’itinerario scelto per visitare la Valle dei Re, e farà scalo a Il Cairo. Chi sceglie di viaggiare con Egyptair facendo appunto sosta nella capitale egiziana, avrà a disposizione un visto gratuito di transito fino a 96 ore e potrà essere ritirato direttamente presso l’aeroporto. «Ma siamo aperti a eventuali esigenze future, teniamo in considerazione anche l’ipotesi di un viaggio di ritorno diretto nel caso in cui crescerà questo bisogno, ma soprattutto vi dico in anteprima che potremmo ampliare ulteriormente la nostra offerta coinvolgendo altri due aeroporti del nord Italia», ha affermato il sales manager Marco Naguib.

ARRIVA IN ITALIA LA PIATTAFORMA NDC

Nel frattempo, la compagnia bandiera dell’Egitto porta in Italia la sua piattaforma Ndc, tradotto New Distribution Capability. Il nuovo metodo di prenotazione online permette agli agenti di viaggi di connettersi direttamente a Egyptair Host Reservation System, semplificando le operazioni di acquisto biglietti e servizi.

La piattaforma Ndc è stata sviluppata grazie alla collaborazione con il partner tecnologico Tp Connects, che ha sede a Dubai e che utilizza un linguaggio Xml standard. Si tratta di una soluzione innovativa che permette ai partner di vendita di connettersi direttamente al sistema Egyptair, verificando la disponibilità dei posti, le tariffe, i servizi aggiuntivi fruibili sia a terra che a bordo, facilitando la fase di vendita e ottimizzando i tempi, garantendo anche una facile gestione del cambio di prenotazione quando necessario. In sostanza migliora la customer experience dei clienti e lo fa garantendo il massimo delle informazioni, disponibili in tempo reale.

Così Marco Naguib: «Il lancio di Ndc in Italia arriva in concomitanza con l’annuncio della Milano Malpensa-Luxor, che renderà ancora più vicine Italia ed Egitto. È una metodologia altamente innovativa che facilita la comunicazione permettendo a tutti gli operatori del mondo travel, come le agenzie di viaggi, di raggiungere immediatamente contenuti più ricchi; questa novità fa parte di un piano di sviluppo tecnologico che mira a raggiungere i più ambiziosi traguardi del futuro dell’aeronautica. E non solo, con i numeri in continua crescita l’offerta di Egyptair potrebbe allargarsi ulteriormente e andare così ad abbracciare anche altri due aeroporti del nord Italia, questo dimostra che siamo sempre attenti ai trend e alle esigenze del mercato sotto ogni punto di vista».