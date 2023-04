El Al: ecco l’operativo Italia-Israele per la primavera/estate 2023

El Al Israel Airlines vara la campagna d’Italia e fa il pieno di numeri positivi nel 2022. In tutto 4.181.569 i passeggeri trasportati in 51 destinazioni, 24.575 voli effettuati tra commerciali e cargo. Inoltre, di recente, El Al ha ricevuto la valutazione 5 Stelle per il servizio di bordo secondo gli Apex Official Airline Ratings.

Intanto, è scattato l’operativo Italia-Israele per la primavera/estate 2023, in vigore fino al 28 ottobre. Dodici i voli diretti settimanali da Roma Fiumicino a Tel Aviv, 12 da Milano Malpensa; ripristinati collegamenti da Venezia con cinque frequenze settimanali sempre per Tel Aviv. Tornati, infine, i tre collegamenti diretti a settimana da Napoli Capodichino. Lo scorso mese, poi, è stata inaugurata la rotta Tel Aviv-Tokyo, prevista già a marzo 2020 e poi posticipata a causa della pandemia, oltre al collegamento Tel Aviv-Dublino.

Fronte marketing, da febbraio la compagnia di bandiera israeliana ha rinnovato la sua immagine avviando un rebranding totale, grazie al coinvolgimeto di influencer molto noti in Israele nel campo della moda, della musica, del cinema e della ristorazione.