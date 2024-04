Elezioni europee 2024, Ita Airways offre tariffe speciali per votare

Agevolazioni per chi vive lontano dalla propria residenza e vuole tornare per le elezioni europee del 8 e 9 giugno 2024. Le propone Ita Airways, che offre sconti sui voli aerei per chi torna nel proprio comune di residenza per la tornata elettorale per il rinnovo dei membri del Parlamento Europeo, del presidente e del consiglio regionale del Piemonte e di circa 3700 comuni in tutta Italia. Gli elettori che voleranno con Ita Airways potranno usufruire di uno sconto sul biglietto aereo, andata e ritorno.

Nel dettaglio, lo sconto, che non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore e non si applica ai voli diretti in continuità territoriale (Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano Linate e Trieste-Milano Linate) e ai voli in codeshare, è applicabile alla tariffa del biglietto di andata e ritorno, escluse le tasse e i supplementi, con 40 euro di sconto valido su biglietti a/r in tutta Italia e in tutte le classi di viaggio, su importi superiori a 41 euro a/r.

L’offerta si applica sui biglietti acquistati fino al 9 giugno 2024, per viaggiare nel periodo compreso dal 2 al 16 giugno 2024.

Al momento del check in e dell’imbarco al passeggero verrà chiesto di esibire la propria tessera elettorale. Qualora l’elettore ne sia sprovvisto per il viaggio di andata, sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dalla sezione elettorale.