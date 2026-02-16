Ellade Viaggi torna in fiera e sceglie la Btm di Bari

Ellade viaggi torna a una fiera di settore e sceglie di farlo nella sua Puglia. Sarà infatti presente alla Btm di Bari, in programma dal 25 al 27 febbraio.

«La Puglia è la regione dove siamo nati e cresciuti e dove abbiamo la nostra sede. È la terra dalla quale partono molti dei traghetti che trattiamo, e dove si trovano buona parte delle agenzie di viaggio con cui collaboriamo. Il nostro ufficio è a Otranto, siamo l’agenzia di viaggi più a est d’Italia, e forse proprio questa particolare collocazione geografica ci ha fatti specializzare nei collegamenti marittimi verso Grecia e Albania, che sono a noi più vicine che mai», ha spiegato Ellade viaggi.

«In fiera portiamo l’ultima versione del nostro booking on line, che permette di comparare il miglior prezzo disponibile in posto ponte, poltrona e cabina, assegna automaticamente le sistemazioni e le tipologie dei veicoli, e consente di prenotare contemporaneamente compagnie diverse fra andata e ritorno, consentendo un notevole risparmio di tempo», ha aggiunto.

«In termini di prodotto la nostra offerta è sempre più ampia, con una copertura oramai quasi totale dei collegamenti interni fra le isole greche, che si aggiungono a quelli che abbiamo sempre proposto dall’Italia appunto per la Grecia, l’Albania, la Croazia, la Spagna, il Marocco, la Tunisia e la Turchia. Abbiamo inoltre ampliato notevolmente il novero dei collegamenti veloci nel Golfo di Napoli»