Emerald Maldives Resort & Spa, il nuovo general manager è Rohit Chhettri

Emerald Maldives Resort & Spa ha un nuovo general manager. Aldo Scarapicchia, partner & managing director di The Emerald Collection, annuncia la nomina di Rohit Chhettri alla guida del deluxe all inclusive resort alle Maldive, membro di The Leading Hotels of the World.

«Siamo felici di dare il benvenuto a Mr. Chhettri – commenta Aldo Scarapicchia – Siamo certi che la sua straordinaria competenza, insieme alla sua solida esperienza e le sue doti di leadership, consentiranno alla proprietà di continuare a crescere ed eccellere nel mercato dell’ospitalità di lusso».

Rohit vanta oltre un decennio di esperienza nella gestione dell’ospitalità di lusso, avendo collaborato con alcuni dei principali attori globali del settore, tra cui Rosewood Hotels and Resorts, Soneva Group, Hyatt Hotels Corporation e Hilton.

«Sono onorato di entrare a far parte di The Emerald Collection – ha dichiarato il manager. Il mio obiettivo per il futuro è quello di rafforzare ulteriormente la reputazione del resort, posizionandolo come la meta all-inclusive di lusso più ricercata delle Maldive».

L’arrivo di Rohit Chhettri segna un momento significativo nell’anno del 10° anniversario del brand e del quinto anniversario dell’inaugurazione del resort. Il suo impegno sarà volto al mantenimento dell’elevato standard di servizio del resort maldiviano.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di The Emerald Collection