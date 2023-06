Emilia Romagna, Bologna nuova meta del turismo religioso

Bologna e l’Emilia Romagna sono le nuove mete di un turismo religioso in crescita. Si tratta di un segmento orientato alle “esperienze” e all’incontro con Dio particolarmente affermato, anche grazie alla rilevanza sociale ed economica che ha assunto in questi ultimi anni.

Dal ruolo della Chiesa in merito a quest’innovazione e come la regione, il capoluogo felsineo e le istituzioni del turismo rispondono a questo cambiamento nasce il convegno “Turismo religioso e culturale–La scoperta di Bologna e dell’Emilia Romagna come meta di un nuovo turismo di fede”, in programma lunedì 12 giugno a ResArt, a Bologna. Un evento organizzato dall’Ufficio Pastorale dello Sport e del Turismo della Chiesa di Bologna e Conferenza Episcopale Emilia Romagna, con la adesione di Fondazione Lercaro, Arte e Fede, Via mater Dei, ResArt Bologna, Petroniana Viaggi, Cultura Italiae, Apt Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna e Comune di Bologna

Presenti, tra gli altri, Mattia Santori, presidente territorio Turistico Bologna Modena, il Cardinal Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente Cei, Emanuele Burioni, Direttore Apt Emilia Romagna. Moderatore il Vescovo di Imola, Giovanni Mosciatti.

Spazio anche alle esperienze attualmente in corso a Bologna e in Emilia Romagna dove, negli ultimi anni, sono fiorite diverse iniziative di successo con proposte di turismo della fede pensate per target specifici. A tirare le fila della giornata, infine, saranno il Vescovo di Imola, Giovanni Mosciatti, l’ad di Enit Ivana Jelinic e Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo.