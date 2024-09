Emirates a caccia di personale: i prossimi open day in Italia

Nuove assunzioni in Italia per Emirates. L’obiettivo è ambizioso: aggiungere 5.000 membri al team dell’equipaggio di cabina. La più grande compagnia aerea internazionale del mondo, torna in Italia per cercare candidati da inserire nel suo team multinazionale di personale di bordo. A settembre sono previste tre giornate di reclutamento, con open day che si terranno il 25, il 27 e il 29 rispettivamente a Milano, Firenze e Bari.

I piani della compagnia per continuare a reclutare personale hanno preso il via nel 2022, con un percorso proseguito nel 2023, in cui Emirates ha assunto ben 8.000 membri dell’equipaggio di cabina, grazie anche all’organizzazione di open day dedicati in 353 città del mondo. Nell’agosto del 2023, la compagnia ha superato i 20.000 membri dell’equipaggio. Oggi fanno parte del team multinazionale oltre 22.700 membri della cabin crew, tra cui più di 725 italiani.

Per tutto il 2024, il team di reclutamento di Emirates sta organizzando eventi e giornate di recruiting in più di 460 città del mondo, con l’obiettivo di aumentare il numero degli attuali membri dell’equipaggio di cabina di un ulteriore 25%, in linea con la sua vasta rete e la multiculturalità del personale. L’operazione arriva anche in uno dei momenti più emozionanti della storia di Emirates: il rinnovamento degli A380 con l’inserimento della nuova classe di volo Premium Economy e la consegna dei nuovi Airbus A350 e Boeing 777-X.

I nuovi assunti verranno formati nella struttura della compagnia aerea a Dubai.