Emirates, al via da giugno il terzo volo giornaliero Roma-Dubai

Dal prossimo 1°giugno, ritorna il terzo volo giornaliero sulla rotta Roma Fiumicino-Dubai di Emirates.

Il volo, che incrementerà l’offerta per l’Emirato con oltre 2.530 posti settimanali in più, sarà operato da un aeromobile Boeing 777-300Er, e partirà da Dubai alle 03:30, con arrivo a Roma alle ore 07:40. Il volo di ritorno partirà da Roma alle 11:30 e arriverà a Dubai alle 19:20 (orari locali).

Per i passeggeri otto suite private in First class, 42 poltrone lie-flat in Business class e 310 posti spaziosi in Economy class. A bordo il sistema di intrattenimento della compagnia aerea offre più di 6.500 canali di intrattenimento on demand in oltre 40 lingue, tra cui famosi film, documentari italiani e spettacoli televisivi di Hollywood, con sottotitoli in italiano e molto altro ancora.

Attualmente Emirates opera con 42 voli settimanali tra Dubai e le città italiane con un mix di Boeing 777 e Airbus A380, oltre a un collegamento nostop tra Milano e New York Jfk operato con Airbus A380. Emirates si appresta inoltre ad accogliere il suo ultimo Airbus A350 sui voli per Bologna nei prossimi mesi.

Il volo aggiuntivo per Dubai è stato programmato per offrire ai viaggiatori una migliore connessione con le mete più popolari del network di Emirates, tra cui Melbourne, Sydney, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Mumbai, Karachi e altre destinazioni chiave in Asia e nell’Oceano Indiano.

I biglietti sono già disponibili sul sito della compagnia, sull’app di Emirates o nelle agenzie di viaggi.