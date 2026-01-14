Emirates, al via da ottobre il giornaliero Helsinki-Dubai

Dal 1° ottobre 2026, Emirates inaugurerà un volo giornaliero tra Helsinki e Dubai, rafforzando la propria presenza nei Paesi nordici. Il nuovo servizio offrirà l’unico collegamento diretto tutto l’anno tra la Finlandia e gli Emirati Arabi Uniti, aprendo nuove opportunità di viaggio sia per i turisti che per i viaggiatori d’affari.

Il volo sarà operato con A350, il più recente aereo della flotta Emirates. Partirà da Dubai alle 08:45, con arrivo a Helsinki alle 14:55. Il volo di ritorno EK168 decollerà da Helsinki alle 16:45, e atterrerà a Dubai alle 00:20 del giorno successivo. Gli orari sono stati studiati per garantire collegamenti comodi e veloci verso numerose destinazioni chiave.

«La rotta Dubai-Helsinki rappresenta un’importante espansione della nostra rete globale – ha dichiarato Adnan Kazim, deputy president e chief commercial officer di Emirates – La rotta Helsinki-Dubai registra già un’ottima domanda, con numerosi passeggeri in transito dai nostri altri gateway nordici. Offrire un collegamento diretto tutto l’anno rappresenta quindi un passo naturale, garantendo viaggi diretti e nuove opzioni premium. Oltre a soddisfare la domanda esistente, questa nuova rotta può attrarre anche chi in passato ha scelto percorsi alternativi, ampliando il mercato e permettendo a un numero maggiore di persone di scoprire tutto ciò che queste destinazioni offrono. La Finlandia, tra le destinazioni più richieste al mondo, unisce innovazione, natura e cultura, aprendo nuove opportunità per turismo, commercio e affari con gli Emirati Arabi Uniti e non solo».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Emirates