Emirates amplia la premium economy a Milano
13 Febbraio 10:38 2026

Emirates ha annunciato una serie di aggiornamenti nella flotta e alcuni miglioramenti dei prodotti su tutta la rete, estendendo l’offerta della premium economy e migliorando l’esperienza di viaggio dei passeggeri.

A partire dal 10 maggio, il servizio giornaliero EK101/102 per Milano sarà operato da un Boeing 777-200LR riammodernato a tre classi, dotato di premium economy. Grazie a questo aggiornamento, tutti i voli da e per Milano – 21 settimanali verso Dubai e 7 verso New York – offriranno la premium economy, migliorando il comfort di viaggio per i passeggeri.

Nell’ambito del programma di riammodernamento in corso, Emirates completerà entro metà aprile l’aggiornamento del suo primo A380 ad alta densità a due classi. L’aeromobile avrà una nuova configurazione a tre classi, con 76 posti in business class, 56 in premium economy e 437 in economy class.

Il primo aeromobile rinnovato opererà i voli EK903/904 tra Dubai e Amman dal 14 aprile al 31 maggio, prima di spostarsi a Praga sui voli EK139/140 dal 1° giugno. Entro novembre, Emirates prevede di completare il programma di riammodernamento di tutti e 15 i suoi A380 a due classi nella nuova configurazione a tre classi.

 

