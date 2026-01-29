Emirates assume: recruiting day in 8 città italiane

Emirates continua la ricerca di personale di bordo in Italia anche nel 2026. A gennaio e febbraio, si terranno nuovi open day in otto città: Roma, Milano, Firenze, Venezia, Trieste, Bari, Palermo e Torino.

Il calendario è il seguente:

Roma – 31 gennaio, Grand Hotel Palace Rome, Via Vittorio Veneto, 70

Milano – 1° febbraio, Hyatt Centric Milan Centrale, Via Giovanni Battista Pirelli, 20

Firenze – 3 febbraio, AC Hotel Firenze, Via Luciano Bausi, 5

Venezia – 8 febbraio, Hilton Garden Inn Venice Mestre San Giuliano, Via Orlanda, 1

Trieste – 10 febbraio, Hotel NH Trieste, Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 7

Bari – 15 febbraio, Mercure Villa Romanazzi Carducci Bari, Via Capruzzi, 326

Palermo – 19 febbraio, Hotel NH Palermo, Foro Italico Umberto I, 22/B

Torino – 26 febbraio, Best Western Plus Executive Hotel and Suites, Via Nizza, 28

Questi appuntamenti rientrano nel piano strategico della compagnia aerea di continuare a investire sul personale in Italia. La compagnia aerea ha organizzato numerosi open day nel nostro Paese e oggi più di 922 italiani fanno parte dell’equipaggio di cabina di Emirates, che conta oltre 25.530 membri.

La ricerca di nuovo personale di bordo è indirizzata soprattutto a coloro che a breve si affacceranno al mondo del lavoro o per chi ha cominciato da poco a muovere i primi passi nel settore dell’hospitality. La compagnia aerea invita, infatti, i neolaureati che hanno in curriculum uno stage o un lavoro part time; coloro che hanno un anno o poco più di esperienza nel settore dell’ospitalità o del servizio clienti; le persone desiderose di intraprendere un’entusiasmante carriera in giro per il mondo.

Tutti i nuovi membri dell’equipaggio di cabina seguono un’intensa formazione di 8 settimane sui più alti standard di ospitalità, sicurezza e fornitura di servizi nella modernissima struttura di Emirates a Dubai.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Emirates