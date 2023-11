Emirates batte tutti: primo volo “tutto Saf” per l’iconico A380

È Emirates la prima compagna al mondo a volare con carburante alimentato 100% Saf (il carburante sostenibile per l’aviazione) con il volo di un Airbus 380, decollato dall’aeroporto internazionale di Dubai.

Emirates da diverso tempo è impegnata nel sostegno e nella promozione di un’aviazione sostenibile e per questo partecipa a una serie di gruppi di lavoro dell’industria e del governo degli Emirati Arabi Uniti che hanno lo scopo di aiutare ad aumentare la produzione in scala e la fornitura di Saf.

Il mese scorso sono decollati dall’aeroporto internazionale di Dubai i primi voli Emirates operanti con Saf forniti da Shell Aviation. All’inizio di quest’anno, Emirates ha completato con successo il primo volo dimostrativo nella regione con motore Saf al 100% su un Boeing 777-300er.

La compagnia aerea ha recentemente ampliato la propria partnership con Neste per la fornitura di oltre 3 milioni di galloni di miscela Saf nel 2024 e 2025 per i voli in partenza dagli aeroporti di Amsterdam Schiphol e Singapore Changi.

Adel Al Redha, chief operating officer di Emirates Airline, ha dichiarato: «Questo è un altro momento di orgoglio per Emirates e per i nostri partner. La crescente domanda globale di alternative al carburante per jet a più basse emissioni è sempre più presente, e il lavoro di produttori e fornitori per commercializzare il Saf e renderlo disponibile sarà fondamentale nei prossimi anni per aiutare Emirates e l’industria in generale a progredire nel percorso verso la riduzione delle emissioni di carbonio».

Anche da parte di Airbus c’è grande soddisfazione. Il Gruppo, come sottolinea Julie Kitcher, executive vice president communications and corporate affairs, «sta lavorando per rendere tutti i nostri aeromobili compatibili con il Saf al 100% entro il 2030. Stiamo anche lavorando con i nostri partner per far crescere il mercato globale del carburante sostenibile per l’aviazione nei prossimi anni. Lo scopo di Airbus come azienda è quello di essere pioniere nel settore aerospaziale sostenibile per un mondo sicuro e unito. Attraverso la nostra partnership con Emirates, uniamo l’ambizione all’azione».