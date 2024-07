Emirates completa il restyling dei B777 impiegati su Ginevra, Tokyo e Bruxelles

Emirates alza sempre di più il livello del comfort a bordo idei suoi aerei e annuncia l’introduzione dei suoi B777 riammodernati per la rotte da e per Ginevra, dall’11 agosto, Tokyo Haneda, dal 1° settembre, e Bruxelles, dall’11 settembre, offrendo ai clienti maggiori opportunità di sperimentare la Premium Economy, la nuova classe della compagnia aerea su questo aeromobile e di viaggiare per la prima volta sulle poltrone di Business Class di nuova generazione.

Partito il primo luglio, questo programma di riammodernamento per Emirates ha comportato un investimento di oltre 3 miliardi di dollari per un totale di 81 Boeing 777 rinnovati nel corso dei prossimi mesi.

I piani includono la ristrutturazione della cabina di First Class, l’installazione di 38 nuove poltrone di Business in una configurazione aggiornata 1-2-1, oltre a 24 delle più recenti poltrone di Premium Economy e 256 poltrone di Economy Class.

Tutte le nuove poltrone della Business Class sul Boeing 777 si concentrano sulla privacy e sul comfort elevato, convertendosi in un comodo letto completamente disteso, distanziate fino a 44 pollici con ingresso e uscita diretta per i clienti. La poltrona è dotata di un telecomando touch screen per l’intrattenimento in volo e per configurare l’inclinazione del sedile, di uno schermo hd da 23 pollici collegato a ice, il sistema di intrattenimento della compagnia aerea, oltre a un minibar personale. La cabina del Boeing 777 business includerà anche un piccolo bar.

Adnan Kazim, deputy president e chief commercial officer di Emirates, ha dichiarato: «Con l’aggiunta alla nostra flotta dei nuovi Boeing 777 riammodernati, stiamo cogliendo l’opportunità di introdurre in un maggiore numero di città, che già oggi sono servite da questo tipo di aeromobile, i nostri acclamati prodotti come la Premium Economy e una maggiore varietà di posti a sedere in quattro diverse classi di volo».

Emirates opera attualmente con i suoi aeromobili A380 dotati di Premium Economy verso New York Jfk, Los Angeles, San Francisco, Houston, Londra Heathrow, Sydney, Auckland, Christchurch, Melbourne, Singapore, Mumbai, Bangalore, San Paolo, Tokyo Narita, Osaka e Dubai.

La compagnia aerea punta a servire oltre 36 città con la Premium Economy entro febbraio 2025.