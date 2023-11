Emirates da record: gli utili volano a quota 2,7 miliardi

Vola ad altissima quota il Gruppo Emirates, che con 2,7 miliardi di dollari di utile netto nel primo semestre 2023, fa registrare la migliore perfomance finanziaria di sempre, superando del 138% l’utile semestrale record di 1,2 miliardi di dollari dello scorso anno.

Il Gruppo ha inoltre registrato un Ebitda di 5,6 miliardi di dollari, in sensibile miglioramento rispetto ai 4,2 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2022, evidenziandone la forte redditività operativa.

Il fatturato del gruppo, 18,3 miliardi di dollari per i primi sei mesi dell’anno fiscale 2023-24, è risultato in crescita del 20% rispetto ai 15,3 miliardi di dollari del 2022. Un risultato – spiegano in una nota i vertici del gruppo emiratino – spinto dalla forte domanda di trasporto aereo in tutto il mondo, che ha seguito una traiettoria in salita da quando le ultime restrizioni pandemiche di viaggio sono state rimosse.

Il Gruppo ha chiuso, il 30 settembre, il primo semestre del 2023-24 con una solida posizione di liquidità pari a 11,6 miliardi di dollari, rispetto agli 11,5 miliardi di dollari del 31 marzo 2023. Tra l’altro, Emirates ha rimborsato 9,2 miliardi di dirham dei suoi prestiti Covid. Il Gruppo ha anche versato 4,5 miliardi di dirham in dividendi al suo proprietario, come dichiarato alla fine del suo esercizio 2022-23.

In termini operativi Emirates ha trasportato 26,1 milioni di passeggeri tra il 1° aprile e il 30 settembre 2023, in crescita del 31% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ad di Emirates Airline e del Gruppo, ha commentato: «Stiamo assistendo alla realizzazione dei nostri piani per tornare più forti e migliori dai giorni bui della pandemia. Il Gruppo ha superato i record precedenti ottenendo la performance semestrale migliore di sempre. Il nostro profitto per i primi sei mesi del 2023-24 ha quasi eguagliato il nostro utile record annuale del 2022-23. Questo è un risultato enorme che conferma il talento e l’impegno all’interno dell’organizzazione, la forza del nostro modello di business, e la potenza della visione di Dubai e delle politiche che hanno permesso la creazione di un settore dell’aviazione forte, resiliente e progressivo. In tutto il Gruppo abbiamo continuato a incrementare le operazioni di sicurezza e a muoverci con agilità per soddisfare la domanda dei clienti. Abbiamo implementato una serie di miglioramenti di servizio e di prodotti per soddisfare le preferenze dei clienti, e continueremo a investire nelle persone, in prodotti, partnership e tecnologia per rafforzare le nostre capacità e garantire che siamo pronti per il futuro. Infatti – ha aggiunto lo sceicco – per la seconda metà del 2023-24 ci aspettiamo che la domanda dei clienti attraverso le nostre divisioni di business rimanga in buona salute e continueremo a rimanere agili nel modo di distribuire le nostre risorse in questo mercato dinamico. Allo stesso tempo, stiamo tenendo d’occhio i venti contrari come l’aumento dei prezzi del carburante, il rafforzamento del dollaro statunitense, i costi inflazionistici e la geopolitica».

La compagnia aerea ha continuato ad aumentare le proprie operazioni di volo a livello globale, aggiungendo capacità e connessioni attraverso il suo hub di Dubai per soddisfare la domanda dei clienti in tutti i mercati. Durante la prima metà del 2023-2024, la compagnia aerea ha ripristinato le operazioni con il suo A380 a Bali, Pechino, Birmingham, Casablanca, Nizza, Shanghai e Taiwan. E a luglio ha lanciato servizi giornalieri non-stop per Montréal, una nuova destinazione e il secondo gateway della compagnia aerea in Canada.

Ampliando le opzioni di connettività per i clienti, Emirates ha stipulato e migliorato accordi di codeshare o interlinea con 8 compagnie aeree nei primi sei mesi del 2023-24: Aegean Airlines, Air Canada, Etihad Airways, Kenya Airways, Philippine Airlines, Maldivian, Sri Lanka Airlines e United Airlines. La partnership in codeshare tra Emirates e Qantas, che ha visto oltre 15 milioni di viaggiatori beneficiare di itinerari di volo congiunti dalla sua istituzione nel 2013, ha ricevuto l’approvazione per un’ulteriore estensione di 5 anni fino al 2027.

Al 30 settembre, la compagnia aerea operava servizi passeggeri e merci in 144 aeroporti, utilizzando l’intera flotta di Boeing 777 e di 104 A380. Durante i primi sei mesi del 2023-24, 10 aeromobili A380 hanno completato il programma di ammodernamento di Emirates con interni in cabina completamente rinnovati e prodotti di bordo di ultima generazione.

E sempre in quest’ultimo periodo è stata lanciata nuova campagna pubblicitaria, con una testimonial d’eccezione, l’attrice Penelope Cruz, volto noto in tutto il mondo.