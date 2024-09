Emirates debutta in Madagascar con lo scalo di Antanarivo

A partire dal 4 settembre, Emirates atterra anche in Madagascar, aggiungendo alle sue numerose rotte da Dubai quella per Antanarivo.

Il volo si aggancia alla tratta, già operativa, che parte da Dubai alle 8.55 e arriva a Mahe, Seychelles alle 13.35 locali, e che, d’ora in poi, proseguirà per Antananarivo per atterrare qui alle 16.50.

Il volo di ritorno parte da Antananarivo alle 18:35 atterra a Mahe alle 22.20 e decolla da Mahe alle 23.50 per Dubai, atterrando alle 04:20 del giorno successivo. Il servizio mensile è attivo il martedì, giovedì, sabato e domenica. Gli orari dei voli sono stati programmati per ottimizzare le coincidenze da e per i punti chiave in Europa, Estremo Oriente, Asia occidentale e Medio Oriente/Gcc, semplificando i viaggi internazionali da e per il Madagascar.

Il volo inaugurale è stato celebrato da Andry Rajoelina, presidente della Repubblica del Madagascar e dalla first lady, con loro all’aeroporto di Antanarivo, Adnan Kazim, vice presidente e chief commercial officer di Emirates, Adil Al Ghaith, senior vice president of commercial operations, Gulf, Middle East and Central Asia, Badr Abbas, divisional senior vice president di Emirates SkyCargo e Sami Aqil Abdullah, senior vice president di Emirates Airport Services Outstation and Business Support, oltre ai media internazionali.

L’aeromobile Boeing 777-300ER che viaggia sulla rotta ha una configurazione a tre classi ed è dotato di otto suite private in First class, di 42 poltrone lie flat in Business Cclass e di 310 spaziose poltrone in Economy class. Emirates è l’unica compagnia aerea che opera verso il Paese con tre classi di viaggio dedicate sulla tratta Mahe-Antananarivo, tra cui la First caratterizzata da un vero e proprio lusso a bordo.

Rajoelina ha dichiarato: «In soli quattro mesi, grazie alla determinazione e al duro lavoro comune, abbiamo lanciato con successo insieme a Emirates questo atteso volo inaugurale tra Dubai e Antananarivo. È un momento storico per il Madagascar e sono convinto che agirà da catalizzatore e da vera e propria leva per il turismo e per lo sviluppo economico del nostro Paese».

Commentando l’avvio delle operazioni, Adnan Kazim ha detto: «Il Madagascar è una nuova ed entusiasmante destinazione della nostra vasta rete globale, che ci svela un mondo di meraviglie naturali, una fauna rara e diversificata e una cultura ricca e vibrante. Mentre il governo malgascio continua a far crescere l‘industria del turismo con l’obiettivo di attrarre un milione di turisti entro il 2028, siamo orgogliosi di sostenere questa visione migliorando la connettività e le opzioni di viaggio premium per incoraggiare un maggior numero di viaggiatori internazionali a scoprire l’isola».