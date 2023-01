Emirates, decolla il primo A380 completamento modernizzato

È entrato in servizio lo scorso 6 gennaio il primo A380 di Emirates completamente rinnovato. A dare l’annuncio è stata la stessa compagnia aerea, nell’ambito del programma di ammodernamento da 2 miliardi di dollari che riguarda 120 velivoli. L’aeromobile ha operato come Ek003 sulla rotta Dubai-Londra Heathrow.

I lavori di ammodernamento dell’A380 includono i recenti interni di Emirates in tutte le cabine, tra cui 56 posti in Premium Economy sul ponte principale e un nuovo mix di colori. Sul ponte superiore i sedili di First e Business Class presentano tonalità più chiare, simili al prodotto “gamechanger” della compagnia aerea. Il caratteristico motivo dell‘albero ghaf di Emirates è presente in tutti gli interni, compresi i pannelli nella doccia termale di prima classe.

L’A6-Euw, invece, sarà il prossimo aeromobile A380 sul quale saranno effettuati i lavori, che saranno completati entro la fine del mese. Tutti i 67 A380, inseriti nel programma di ammodernamento, torneranno in servizio entro il 2024. Quindi il restyling toccherà ai 53 Boeing 777 e il programma di ammodernamento dovrebbe terminare nel 2025.

«I nostri clienti noteranno la differenza nel momento in cui saliranno a bordo – sottolinea il presidente di Emirates Airline, Tim Clark – Lo spazioso A380 sarà ancora più impressionante e confortevole. L’ammodernamento ci consente di offrire più posti in Premium Economy per soddisfare la domanda dei viaggiatori. Sono orgoglioso del fatto che la ristrutturazione sia stata progettata, diretta e completata nelle nostre strutture a Dubai, secondo i più elevati standard di qualità e sicurezza».