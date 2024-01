Emirates e Azul “uniscono” i loro programmi fedeltà

Emirates e Azul hanno ampliato la loro partnership grazie al lancio di un programma di fidelizzazione reciproca. I soci frequent flyer di Emirates Skywards e TudoAzul possono adesso guadagnare e riscattare Miglia attraverso una rete comune di oltre 290 destinazioni in tutto il mondo.

I due vettori hanno lanciato una partnership di codeshare nel 2021, per fornire ai clienti una maggiore connettività da e per otto città del Brasile alla rete globale di Emirates via San Paolo.

Nejib Ben Khedher, divisional senior vice president di Emirates Skywards, ha dichiarato: «Siamo molto lieti di annunciare una nuova partnership con Azul, la più grande compagnia aerea del Brasile. I soci Skywards possono ora accumulare ancora più Miglia scoprendo centinaia di città in Brasile e in Sud America. I soci Azul potranno inoltre guadagnare e riscattare Miglia su oltre 130 destinazioni del network globale di Emirates. Non vediamo l’ora di iniziare una grande partnership e di sbloccare fantastici vantaggi per i nostri soci frequent flyer».

Cristina Yoshida, director of loyalty program & ancillary revenue di Azul, ha aggiunto: «La nostra partnership con Emirates, una compagnia riconosciuta a livello globale per la sua eccellenza nel servizio, è simbolo di un significativo passo in avanti nella nostra missione di fornire esperienze memorabili ai clienti. Stiamo espandendo le destinazioni e il portafoglio di Azul, rafforzando il nostro impegno per un programma di fidelizzazione che offra le migliori opzioni ai suoi membri».

In base all’accordo, i soci di Emirates Skywards possono accumulare Miglia viaggiando sulla rete di Azul, che conta più di 150 destinazioni. I soci Skywards guadagnano fino a 1 Miglio Skywards per ogni miglio percorso in classe Economy e fino a 1,5 Miglia Skywards per ogni miglio percorso in classe Business. I soci possono anche riscattare i premi di volo in classe economica Azul sul sito web emirates (a partire da 8.000 Miglia per un biglietto premio di sola andata) e in classe Business Azul (a partire da 17.500 Miglia per un biglietto premio di sola andata).

La partnership consentirà inoltre ai soci di TudoAzul di accumulare Miglia in tutta la rete globale di Emirates, con oltre 130 destinazioni in sei continenti. I soci Azul possono anche godere di premi di volo sulle cabine di Economy e Business Class di Emirates.