Emirates e Msc rinnovano per due anni la partnership sul Fly&Cruise

L’Arabian Travel Market è stato anche occasione per rinnovare ufficialmente la partnership tra Msc Crociere ed Emirates, consolidando il ruolo strategico di Dubai come hub crocieristico.

La partnership valorizzerà i punti di forza della compagnia aerea e della compagnia di crociere per migliorare l’esperienza degli ospiti e sostenere la crescita del settore turistico-crocieristico di Dubai.

Più nel dettaglio, gli ospiti potranno prenotare per i prossimi due anni un pacchetto vacanza Fly&Cruise con Msc Crociere, che include voli di andata e ritorno con Emirates da 21 aeroporti in Europa e Sudamerica.

«Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership con Msc Crociere, una parte integrante della crescente industria del turismo crocieristico di Dubai – ha dichiarato Nabil Sultan, executive vice president for passenger sales and country management di Emirates – Siamo orgogliosi di aver messo a punto dei progetti volti ad offrire ai nostri clienti un’esperienza senza alcuna interruzione dal mare all’aria. La nostra partnership con Msc Crociere fa parte di un progetto più ampio che ha l’obiettivo di rafforzare la posizione di Dubai come destinazione preferita al mondo per le crociere invernali».

Gianni Onorato, amministratore delegato di Msc Crociere, ha aggiunto: «Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership con Emirates per i pacchetti Fly&Cruise di Msc Euribia da Dubai in questa stagione invernale. Sia Emirates che Msc Crociere sono riconosciuti come leader nei loro settori, una combinazione perfetta in grado di combinare un servizio di volo di alta qualità da parte di Emirates con un’esperienza esclusiva per gli ospiti che saliranno a bordo della nostra nave. Gli ospiti beneficeranno di un viaggio ancora più efficiente da casa alla nave e di un team di supporto specializzato a garantire un’intera vacanza priva di stress».

La partnership tra Emirates e Msc Crociere continuerà a concentrarsi su strategie promozionali congiunte come Fly&Cruise e campagne di marketing nei mercati di riferimento per aumentare l’attrattività di Dubai quale destinazione crocieristica. La compagnia aerea e Msc Crociere si concentreranno anche sulla condivisione di dati e approfondimenti per migliorare l’erogazione del servizio, oltre al coordinamento sugli orari dei voli e delle crociere e alla facilitazione di un processo di check in senza intoppi a Port Rashid.

I vantaggi dei pacchetti Fly&Cruise includono l’accoglienza agli arrivi con un trasferimento in autobus diretto alla nave. Al ritorno, gli ospiti possono lasciare i bagagli al terminal crociere e ritirarli direttamente una volta arrivati a destinazione.

Sfruttando la rete internazionale di Emirates, i pacchetti Fly&Cruise sono disponibili dall’Italia (Milano, Roma), dalla Germania (Francoforte, Monaco, Amburgo, Dusseldorf), dal Regno Unito (Londra Heathrow, Birmingham, Glasgow, Manchester, Newcastle) e da Amsterdam, Bruxelles, Copenaghen, Dublino, Lisbona, Parigi, Stoccolma, Vienna, Zurigo e San Paolo.

I banchi di check in dedicati di Emirates a Port Rashid consentono ai passeggeri che sbarcano dalla crociera di registrare i bagagli e ottenere le carte d’imbarco fino a quattro ore prima della partenza del volo, sbrigando tutte le formalità aeroportuali direttamente al gate di partenza.

Gli ospiti americani potranno presto prenotare il loro volo Emirates attraverso Msc Crociere da New York, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Miami, Orlando e Washington.

Msc Euribia, attuale ammiraglia di Msc Crociere, salperà da Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per la stagione invernale 2024/25 offrendo itinerari di 7 notti con scalo in destinazioni come Doha, Bahrain, Abu Dhabi; alcuni itinerari includono anche l’isola di Sir Bani Yas.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Msc Crociere