Emirates in codeshare con Avianca sull’asse Europa-Sudamerica

Un’alleanza strategica per sfruttare il redditizio crocevia aereo europeo: questa la missione della partnership siglata da Emirates e Avianca, uno dei principali vettori latino-americani, per un codeshare che consente ai clienti di entrambe le compagnie di fruire una connettività senza interruzioni su rotte selezionate.

I clienti di Emirates da Madrid, Barcellona o Londra Heathrow potranno infatti volare direttamente verso tre aeroporti in Colombia e beneficiare di una connettività senza interruzioni, oltre ad altri vantaggi di viaggio. I voli in codeshare includono Madrid per Bogotá, Medellin o Cali; Barcellona e Londra Heathrow per Bogotá. I biglietti potranno essere prenotati da subito, anche in agenzia di viaggi, con i voli in codeshare a partire dal 4 giugno.

Avianca inserirà il proprio codice sulle rotte operate da Emirates, tra Barcellona, Madrid o Londra Heathrow e Dubai.

Per Adnan Kazim, vicepresidente e chief commercial officer di Emirates: «L’accordo di codeshare ci permetterà di espandere la nostra portata e di consentire ai clienti di utilizzare i nostri servizi e di volare verso ulteriori località in Colombia. Potremo così offrire ai viaggiatori di Avianca collegamenti attraverso Madrid e Barcellona in Spagna e a Londra Heathrow da e per il nostro hub di Dubai, oltre ad altri vantaggi come un’unica politica per il bagaglio e una connettività senza interruzioni. Svilupperemo ulteriormente questo rapporto e lavoreremo per introdurre in futuro ulteriori vantaggi a valore aggiunto che saranno percepiti dai clienti di entrambe le compagnie aeree».

Claudio Vélez, chief revenue officer di Avianca, ha dichiarato: «Questa partnership con Emirates ratifica, ancora una volta, il nostro impegno per la connettività, l’accesso a nuove destinazioni e una maggiore attrazione di passeggeri verso l’America Latina. Questa collaborazione avvicinerà la nostra regione a Dubai attraverso l’Europa e rafforzerà anche le operazioni di Avianca a Barcellona, Madrid e Londra Heathrow. Emirates è una delle compagnie aeree più grandi e prestigiose del mondo, quindi questa partnership rappresenta una testimonianza e un riconoscimento del track record di Avianca, dei nostri indicatori operativi di livello mondiale e della forza della nostra rete di rotte».

Per Emirates questa partnership consolida una strategia avviata da tempo: infatti ad oggi il vettore emiratino dispone di accordi di cooperazione commerciale con 161 partner di interlinea, codeshare e intermodali.