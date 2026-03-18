Emirates in trincea: policy salva-volo fino al 15 aprile

Emirates ha aggiornato la propria policy con operazioni limitate a causa della crisi nell’area mediorientale. e riprenotazioni più immediate e automatiche fino al 15 aprile. Un modo, insomma, per rassicurare i viaggiatori in questa fase di grande incertezza.

In seguito alla parziale riapertura dello spazio aereo regionale, la compagnia opera con un programma di voli ridotto ed è quindi possibile consultare gli orari aggiornati e prenotare i posti. “Continuiamo a monitorare la situazione e adegueremo il nostro programma operativo di conseguenza – fa sapere Emirates – la sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio rimane la nostra massima priorità e non sarà compromessa”.

Prima di partire i passeggeri sono invitati a controllare lo stato del volo anche dopo aver effettuato il check-in. È inoltre possibile consultare gli ultimi aggiornamenti operativi su emirates.com. È necessario assicurarsi che i propri dati siano aggiornati per ricevere le notifiche e controllare la posta elettronica per eventuali modifiche o cancellazioni dei voli prima di recarsi in aeroporto.

In caso di prenotazione di un viaggio tra il 28 febbraio e il 15 aprile 2026 inclusi, va controllato se il volo è stato modificato e riprogrammato. Altrimenti, se i piani di viaggio sono stati cambiati, la compagnia provvederà a riprenotare “sul primo volo Emirates disponibile”. Questo vale per la maggior parte dei biglietti modificati, inclusi i viaggi con scalo oltre Dubai.

È possibile rivedere e gestire la prenotazione online nella sezione Gestisci la tua prenotazione su emirates.com e nell’app Emirates. Qualora si desiderasse confermare il nuovo volo, non sono richieste ulteriori azioni. Se invece si preferisce cambiare volo, si può scegliere un altro volo disponibile sempre sul sito o sulla app oppure contattare l’agenzia di viaggi di riferimento per ricevere assistenza.

Se il passeggero ha un volo in coincidenza a Dubai e uno qualsiasi dei voli di andata viene cancellato, non bisogna recarsi in ​​aeroporto. “Non potrete imbarcarvi al vostro punto di partenza – precisa Emirates – Vi preghiamo di riprenotare i vostri voli prima di venire in aeroporto”.

Per modificare la prenotazione, anche se il volo non ha subito cancellazioni, è possibile riprenotare su un altro volo per viaggiare entro il 31 maggio. Si possono apportare modifiche nella sezione Gestisci la tua prenotazione o sull’app Emirates se la data di viaggio originale è entro le prossime 72 ore. Se non è possibile apportare modifiche online, è necessario contattare la compagnia. Se si prenota tramite un’agenzia di viaggi, va contattata.

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso, “se hai prenotato direttamente con noi – segnala ancora Emirates – puoi richiederlo compilando l’apposito modulo. Se hai prenotato i tuoi voli tramite un’agenzia di viaggi, contatta direttamente loro”.

OPERAZIONI ONLINE

Si può utilizzare la sezione Gestisci la tua prenotazione su emirates.com e sull’app Emirates per:

– verificare eventuali modifiche apportate alla tua prenotazione;

– accettare il nuovo volo offerto;

– scegliere un volo alternativo se la data di viaggio originale è entro le prossime 72 ore;

– verificare eventuali servizi, inclusi pasti dietetici, posti a sedere selezionati e servizio di autista;

– apportare fino a nove modifiche in base alla attuale politica di esonero da responsabilità (valida fino al 30 aprile)

– aggiornare i dati di contatto per ricevere aggiornamenti.

Alcune prenotazioni potrebbero richiedere l’assistenza del team di Emirates: “Questo include le situazioni in cui: alcune parti del tuo itinerario sono state cancellate; non ci sono voli operativi confermati rimanenti nella tua prenotazione; il tuo tipo di biglietto richiede ulteriore assistenza. Se non riesci a completare le modifiche tramite Gestisci la tua prenotazione o sull’app Emirates, puoi contattarci nei seguenti modi: attraverso il Centro Assistenza Emirates locale per i biglietti prenotati direttamente con Emirates; tramite l’agenzia di viaggi per i biglietti prenotati con intermediario; chattare in diretta su emirates.com”.

Attualmente i punti di check-in City a Dubai di Emirates sono temporaneamente chiusi fino a nuovo ordine. “Tuttavia – conclude la compagnia – puoi visitarci presso i seguenti negozi: Sportello prenotazioni e biglietteria Emirates al Terminal 3, Aeroporto Internazionale di Dubai; Emirates World, Jumeirah Town Centre; Emirates Group Technology Centre, vicino alla Torre dell’Orologio, Deira”.