Emirates investe 48 milioni di dollari per formare i piloti degli A350

Un investimento di 48 milioni di dollari in attrezzature e sistemi all’avanguardia per la formazione dei piloti e del personale di bordo. Emirates si muove in previsione dell’arrivo degli Airbus A350 nella flotta.

Le nuove dotazioni includono tre simulatori di volo completi, integrati con innovativi sistemi di supporto ai piloti (Pss), un dispositivo di addestramento a terra fisso, un trainer per l’evacuazione d’emergenza della cabina e uno per le porte. Questo investimento riflette l’impegno della compagnia aerea nel raggiungere standard di eccellenza nella formazione del personale.

Il Pss, una novità assoluta nel settore, è stato sviluppato internamente da Emirates per ottimizzare l’esperienza formativa. Durante la fase di briefing permette ai tirocinanti di configurare in modo interattivo la cabina di pilotaggio, inclusa la pianificazione di un volo, in un ambiente completamente immersivo. Una volta che i tirocinanti passano al simulatore per proseguire l’addestramento, la configurazione viene ripristinata. La modalità di debriefing del Pss consente all’istruttore di riprodurre la sessione registrata per valutare le prestazioni dell’equipaggio.

Il primo simulatore di volo per l’A350 della compagnia ha ottenuto dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) la qualifica di livello D, il massimo. Questa tecnologia avanzata non solo migliora l’efficienza della formazione, ma consente ai piloti di padroneggiare con sicurezza le competenze necessarie per gestire le operazioni in modo sicuro e fluido.

Emirates ha ordinato tre simulatori di volo completi per la sua flotta di A350: il secondo dovrebbe ricevere l’approvazione Easa entro novembre. Il dispositivo di addestramento a base fissa dell’A350 replica la cabina di pilotaggio, utilizzando sistemi visivi e audio per rendere le sessioni di addestramento il più realistiche possibile.

Per Bader Al Marzooqi, senior vice president flight training di Emirates, «l’innovazione è parte integrante del Dna di Emirates e lo dimostrano i nuovi simulatori di addestramento per l’A350 e il nostro avanzato centro di formazione per piloti, che sarà inaugurato entro la fine dell’anno. Siamo orgogliosi di poter migliorare la nostra capacità formativa per i piloti del 54%».

Il complesso potrà ospitare 6 simulatori di volo per gli aerei A350 e Boeing 777X. Nei centri di formazione di Emirates,i piloti potranno perfezionare le loro competenze con 17 simulatori di volo, offrendo una capacità di oltre 130.000 ore di addestramento all’anno.

Al momento la compagnia ha già formato 30 piloti e 820 membri dell’equipaggio. Entro la fine di novembre, oltre 50 piloti avranno completato la formazione sui simulatori di volo dell’A350, prima che l’aereo entri in servizio. Inoltre, lo scorso giugno Emirates ha annunciato una collaborazione congiunta con Iata e Airbus per offrire un programma di formazione e valutazione basato sulle competenze e migliorato per la certificazione A350.

Per sostenere la sua prossima fase di crescita, Emirates ha ordinato 65 A350 e un mix di 205 B777X che sosterranno gli obiettivi di espansione della compagnia e offriranno la flessibilità necessaria per lanciare nuove rotte e migliorare quelle esistenti.

Emirates procede spedita anche nella campagna di reclutamento piloti. Chi fosse interessato a unirsi al corpo d’élite di aviatori di Emirates può iscriversi alla sessione informativa online del 16 ottobre ed entrare qui.

Le foto sono state inviate dall’ufficio stampa di Emirates.