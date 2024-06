Emirates potenzia i voli da Singapore con il Saf

Emirates inaugura il suo primo investimento Saf in Asia. Nell’ambito dell’accordo con Neste – compagnia finlandese di raffinazione, trasporto e vendita di petrolio e diesel rinnovabile – il vettore ha annunciato il potenziamento delle operazioni con carburante sostenibile per l’aviazione all’aeroporto Changi di Singapore.

Nel corso delle ultime settimane circa 3,3 milioni di litri di Saf miscelato sono stati integrati nel sistema di rifornimento dello scalo di Singapore. All’inizio di quest’anno Emirates aveva collaborato strettamente con Neste per la fornitura di 2,6 milioni di litri di Saf puro nei sistemi di rifornimento dell’aeroporto di Amsterdam Schiphol.

Il Saf fornito da Neste è prodotto da rifiuti provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili al 100%, nonché da materie prime residue, tra cui olio da cucina usato e rifiuti di grasso animale. Il Saf può essere utilizzato in modo sicuro negli aerei e nelle infrastrutture di rifornimento aeroportuali di Emirates e nella sua forma pura, riduce le emissioni di carbonio (Co2) del ciclo di vita fino all’80% rispetto all’utilizzo di jet fuel convenzionale.

«L’investimento a Singapore nel Saf prodotto da Neste – spiega Adel Al Redha, vicepresidente e chief operations officer di Emirates – segna un primo passo avanti nella nostra adozione in Asia del Saf, un prodotto che scarseggia sempre di più. Mentre ci approvvigioniamo per il breve termine, abbiamo in mente accordi a più lungo termine per una fornitura costante».

Alexander Kueper, vicepresidente renewable aviation business di Neste, sottolinea: «Siamo entusiasti che Emirates abbia iniziato a utilizzare il nostro Neste my sustainable aviation fuel all’aeroporto di Changi. Questo fa di Emirates il primo vettore internazionale che utilizza il Saf, prodotto nella nostra raffineria di Singapore».

Emirates opera attualmente voli con Saf da Amsterdam, Londra Heathrow, Parigi, Lione e Oslo. Alla fine dello scorso anno la compagnia aerea ha inoltre integrato Saf nei sistemi di rifornimento del suo hub di Dubai.

Nel 2023, Emirates è stata anche la prima compagnia al mondo a effettuare due importanti voli dimostrativi da Dubai con Boeing 777 e A380 con Saf 100% in un motore, in collaborazione con Neste e altri partner coinvolti, a sostegno di future certificazioni che prevedano l’approvazione dell’utilizzo di 100% Saf per le operazioni delle compagnie commerciali. Attualmente, l’impiego di Saf è approvato su tutti gli aerei, soltanto se miscelato fino al 50% con carburante convenzionale per jet.

La compagnia ha inoltre stanziato 200 milioni di dollari per progetti di ricerca e sviluppo (R&S) incentrati sulla riduzione dell’impatto dei combustibili fossili nell’aviazione commerciale e il mese scorso è diventata partner industriale dell’Aviation impact accelerator (Aia), con sede presso l’Università di Cambridge.

Emirates è anche uno dei fondatori del consorzio di ricerca degli Emirati Arabi Uniti Air-craft, focalizzato sullo sviluppo, la produzione e la scalabilità di tecnologie per il carburante per l’aviazione sostenibile per l’industria.

La foto interna è stata inviata dall’ufficio stampa di Emirates.