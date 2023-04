Emirates presenta le sue novità all’Arabian Travel Market di Dubai

Emirates parteciperà alla 30ma edizione dell’Arabian Travel Market 2023 al via il Primo maggio a Dubai. Quest’anno il tema scelto per lo stand “Globe” della compagnia aerea è “Il viaggio non riguarda solo la destinazione finale. Il viaggio è come ci arrivi”. Sarà anche l’occasione per presentare gli ultimi prodotti firmati in tutte le classi e tutte le novità, ad esempio una galleria d’intelligenza artificiale che consente ai visitatori di creare le proprie opere d’arte digitali personalizzate. Emirates ha anche dedicato una parte dello stand – che comprenderà 90 spazi per riunioni e potrà ospitare quasi 200 visitatori – alle numerose iniziative di sostenibilità che si svolgono in azienda.

Inoltre, Emirates presenterà anche la First Class del suo Boeing 777-300er, una suite privata completamente chiusa, un sedile di Business Class del Boeing 777, una Onboard Lounge dell’A380 di ultima generazione, oltre ad altri prodotti iconici come la Shower Spa di First Class e le sue poltrone rivoluzionarie per l’Economy Class.

Quando la fiera aprì le sue porte per la prima volta trent’anni fa, Emirates volava con 15 aerei in 30 città e trasportava quasi 2 milioni di passeggeri. Oggi serve oltre 140 destinazioni con più di 200 aeromobili a fusoliera larga, collegando ogni anno decine di milioni di viaggiatori in tutto.

Nel corso degli anni, la presenza della compagnia aerea si è ampliata ed evoluta presso l’Arabian Travel Market. Nel 2007 Emirates ha presentato il suo enorme stand “Globe”, un’accattivante struttura sferica a tre piani che si è trasformata, presentando la prima suite privata della compagnia aerea in First Class sul suo Airbus A340-500 in un’area appositamente ricreata. In seguito, la struttura si è concentrata sull’enorme espansione della rete della compagnia aerea con le destinazioni Emirates e, ai margini dello stand, sui prodotti di cabina dell’A380 e del Boeing 777 in tutte le classi, nonché sulle sponsorizzazioni sportive in tutto il mondo.