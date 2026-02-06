Emirates raddoppia su Tokyo: due giornalieri da maggio

Dal 1° maggio, Emirates offrirà un secondo volo giornaliero da Dubai verso Tokyo Narita, che sarà operato da un Boeing 777-300Er riammodernato.

Il secondo collegamento giornaliero offrirà ai passeggeri maggiore flessibilità e migliori opportunità per itinerari multidestinazione, inclusa la possibilità di uno scalo a Dubai.

I passeggeri in partenza verso est arriveranno nel pomeriggio a Narita, facilitando collegamenti domestici più rapidi, mentre chi viaggia verso ovest potrà contare su un arrivo nelle prime ore del mattino a Dubai, con coincidenze agevoli verso le principali destinazioni in Europa, Africa e Sud America, tra cui Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Sudafrica, Egitto, Marocco, Tunisia e Brasile.

Emirates opera in Giappone dal 2002 e attualmente collega tre destinazioni – Tokyo Narita, Tokyo Haneda e Osaka – con voli giornalieri su Boeing 777 e A380.

A partire dal 1° maggio, la compagnia offrirà oltre 22.500 posti settimanali su 28 voli verso i tre aeroporti principali. Grazie alle partnership con Japan Airlines e All Nippon Airways, Emirates garantisce un’ampia connettività domestica, collegando 36 destinazioni, di cui 26 interne e 10 regionali.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Emirates