Emirates si rafforza in Africa: più voli verso Etiopia, Uganda e Sudafrica

Emirates rafforza la sua presenza in Africa, con l’introduzione di voli aggiuntivi per Entebbe in Uganda, Addis Abeba in Etiopia e Johannesburg in Sudafrica.

Dal primo volo inaugurale della compagnia in Africa con il Cairo come prima destinazione nel 1986, Emirates ha progressivamente incrementato la sua presenza nel continente e ora serve 20 gateway tra passeggeri e cargo.

Adnan Kazim, deputy president e chief commercial officer di Emirates, ha dichiarato: «L’Africa è da tempo una regione prioritaria, e continueremo ad approfondire il nostro focus strategico di espansione e a investire continuamente, che rappresenta un’importante ancora per il nostro network futuro».

Dal 27 ottobre, Emirates ha incrementato le operazioni tra Dubai e l’Uganda da cinque voli settimanali a un servizio giornaliero. Operato con un Boeing 777-300Er, il volo aggiuntivo aggiungerà 718 posti da e per Dubai-Entebbe ogni settimana, in coincidenza con le più popolari destinazioni in partenza dall’emirato come Canada, Stati Uniti, India e Regno Unito, per citarne alcune.

In occasione dell’Arabian Travel Market 2024, Emirates ha firmato un protocollo d’intesa con l’Uganda Tourism Board, con l’obiettivo di incoraggiare una gamma diversificata di viaggiatori internazionali a sperimentare la ricchezza di attrazioni naturali, culturali e di avventura di questa destinazione. L’aumento delle frequenze supporterà ulteriormente questo obiettivo, in quanto l’Uganda continua a investire nella costruzione della sua offerta turistica.

Per inaugurare il nuovo anno, Emirates aumenterà anche le frequenze in Etiopia, con un volo giornaliero che collegherà Dubai e Addis Abeba a partire dal 1° gennaio 2025. Il numero di visitatori in Etiopia continua a crescere, guidato dall’impegno a rendere l’Etiopia una delle prime cinque destinazioni turistiche in Africa entro il 2025.

A questo seguirà a breve il quarto volo giornaliero per Johannesburg che, a partire dal 1° marzo prossimo, introdurrà uno slot mattutino da e per l’aeroporto internazionale. Il volo aggiuntivo riporta le operazioni di Emirates ai livelli pre-pandemia, con 49 voli settimanali verso il Sudafrica, una delle destinazioni più richieste dalla compagnia aerea nel continente.

Una volta attivate le frequenze aggiuntive, Emirates offrirà 161 voli settimanali tra le destinazioni africane e Dubai.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Emirates