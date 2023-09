Emirates sigla un accordo di interline con Maldivian

Arriva l’orto urbano all’Hilton Milan. E le verdure diventano a km zero Da tempo ormai anche gli hotel hanno adottato come loro filosofia il km zero – o quasi – nei propri ristoranti e nelle proposte food, per andare incontro a un’attenzione... The post Arriva l’orto urbano all’Hilton Milan. E le verdure diventano a km zero first appeared on ViaggiOff.

Seychelles, torna il Festival del Turismo: ponte tra passato e futuro Le Seychelles si preparano a festeggiare il turismo, ma soprattutto a celebrare chi lavora in questo settore così importante per la destinazione in Oceano Indiano. Sta per tornare il Festival... The post Seychelles, torna il Festival del Turismo: ponte tra passato e futuro first appeared on ViaggiOff.

La ricetta delle ‘mbriachelle, le ciambelline al vino dei Castelli Romani Settembre, mese dell’uva. E naturalmente della vendemmia, celebrata con eventi in tutta Italia. Per l’occasione la nostra rubrica gastroviaggiante Cook&Go torna nel Lazio, regione toccata prima dell’estate con la fresca... The post La ricetta delle ‘mbriachelle, le ciambelline al vino dei Castelli Romani first appeared on ViaggiOff.