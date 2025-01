Emirates, volo inaugurale in Scozia per l’A350

Emirates annuncia il decollo dell’Airbus A350, entrato ufficialmente in servizio lo scorso 3 gennaio con il volo inaugurale da Dubai a Edimburgo. L’8 gennaio è stata la volta di Kuwait e Bahrain.

Nei prossimi mesi i clienti potranno sperimentare il modello sui voli verso altre sei destinazioni globali: Mumbai, Ahmedabad, Colombo, Lione, Muscat e Bologna. L’aeromobile è il primo dei 65 A350 che entreranno nella flotta della compagnia aerea nei prossimi anni.

Le caratteristiche principali includono una cabina di Economy Class di nuova concezione e più confortevole; cabine di Business Class e Premium Economy aggiornate; la migliore qualità dell’immagine su qualsiasi aeromobile con touchscreen 4K e 4K Hdr ultra-reattivi; soffitti più alti con corridoi più ampi in tutte le classi; e wifi più veloce con connettività globale senza interruzioni verso tutte le destinazioni servite dall’A350.

L’A350 è l’aeromobile a fusoliera larga di grandi dimensioni più efficiente in termini di consumo di carburante a oggi in servizio commerciale e offre anche la cabina a doppio corridoio più silenziosa di qualsiasi altro aeromobile. Emirates ha configurato il suo A350 per offrire tre spaziose classi di cabina, ospitando 312 passeggeri in 32 poltrone lie-flat di Business Class di nuova generazione, 21 i Premium Economy e 259 di Economy Class.

«Questo è un momento cruciale per Emirates – sottolinea Adnan Kazim, deputy president e chief commercial officer di Emirates –L’A350 offre il meglio dei nostri più recenti prodotti di bordo, con nuove caratteristiche e miglioramenti in ogni cabina. Continuando ad espandere la nostra flotta di A350, non stiamo solo aggiungendo nuovi aeromobili ma stiamo definendo anche nuovi standard per il trasporto aereo globale».

L’arrivo dell’A350 di Emirates a Edimburgo segue la ripresa dei servizi della compagnia verso la capitale scozzese nel novembre 2024. Sono 14 i voli settimanali verso la Scozia, compreso un servizio A380 per Glasgow e una maggiore connettività verso più di 140 destinazioni attraverso una vasta rete globale.

Il volo A350 EK23 di Emirates decolla da Dubai alle 14.50 ora locale e arriva a Edimburgo alle 19.05 ora locale. Il volo di ritorno EK24 parte da Edimburgo alle 20.40 e atterra a Dubai alle 08.05, ora locale, del giorno successivo.

Per quanto riguarda il Kuwait, l’A350 di Emirates opera sui voli EK853 ed EK854. L’EK 853 decolla da Dubai alle ore 01.25 e atterra in Kuwait alle ore 02.15. Il volo di ritorno, EK 854, parte dal Kuwait alle 03.40 e arriva a Dubai alle 06.25h (ora locale).

Emirates serve il Kuwait dal 1989 e ad oggi opera con 29 voli settimanali. L’A350 di Emirates per il Kuwait è il secondo tipo di aeromobile a essere dotato della classe di cabina Premium Economy e di nuove poltrone di Business Class, dopo l’introduzione del Boeing 777 riammodernato nell’ottobre 2024.

Per il Bahrain, l’A350 di Emirates opererà su due dei tre voli giornalieri per il Regno: EK837/838 ed EK839/840. L’EK 837 parte da Dubai alle 08.20, con arrivo in Bahrain alle 08.40h. Il volo di ritorno, EK 838, decolla dal Bahrain alle 10.00 e arriva a Dubai alle 12.15. Il secondo volo operato dall’Airbus A350, EK 839, decolla alle ore 16.00 e arriva in Bahrain alle ore 16.20. L’EK 840 parte dal Bahrain alle 17.45, con arrivo a Dubai alle 20.00 (tutti gli orari sono locali).

Emirates opera 22 voli settimanali per il Bahrain, che ora sarà servito con un mix di Boeing 777 e Airbus A350.

La foto interna è stata inviata dall’ufficio stampa di Emirates.