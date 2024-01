Emirati, a Ras Al Khaimah oltre 1 milione di arrivi in un anno

Ras Al Khaimah, il piccolo Emirato a poco più di un’ora di macchina da Dubai, continua a crescere come meta turistica scelta dai viaggiatori di tutto il mondo, tanto che Ras Al Khaimah tourism development authority (Raktda) ha appena annunciato che il 2023 è stato per l’Emirato l’anno migliore.

La destinazione ha raggiunto il numero record di 1,22 milioni di arrivi, il +8% sul 2022, sostenuto da un significativo aumento di visitatori internazionali, il +24%, rispetto all’anno precedente, consolidando il mercato business e leisure con una crescita del 23% dei ricavi provenienti dal settore Mice e del 103% da quello dei matrimoni.

La destinazione, che ha ottenuto la Silver certification, unica in Medio Oriente, secondo il programma sustainable destinations di EarthCheck, ed è ormai presente e citata nella classifica delle migliori mete da visitare per il 2023 e il 2024 da guide importanti come Cnn Travel, Condé Nast Traveler,Travel + Leisure India e The Place to Be di Forbes.

A far raggiungere l’importante traguardo sicuramente ha contribuito il potenziamento del trasporto aereo verso la destinazione. Il primo novembre 2023 il nuovo collegamento giornaliero di Qatar Airways con l’aeroporto internazionale di Ras Al Khaimah ha aperto l’Emirato a un network di oltre 160 destinazioni globali attraverso l’hub di Doha.

Anche gli arrivi dall’India, un importante mercato turistico per Ras Al Khaimah per i segmenti leisure, Mice e matrimoni, sono stati favoriti dall’introduzione da parte della compagnia aerea IndiGo di un volo diretto da Hyderabad, che si aggiunge al volo diretto da Mumbai.

La consistente crescita del settore ospitalità di Ras Al Khaimah è stata fondamentale per incrementare gli arrivi nell’Emirato. Tante le costruzioni, o la progettazione, di grandi alberghi nel 2023, tra cui la catena Nobu, Le Méridien, W Hotels, JW Marriott e un Hilton sull’isola di Al Marjan, per un totale di oltre 1.800 camere. Appena aperti anche l’Anantara Mina Al Arab Ras Al Khaimah Resort e il ristrutturato Waldorf Astoria Ras Al Khaimah. Altri progetti alberghieri previsti nel prossimo futuro coinvolgono catene come Westin e Sofitel. In cantiere anche un mega resort, il Wynn Al Marjan Island, un progetto da 3,9 miliardi di dollari, da 1.500 posti letto ispirato al paesaggio marino delle quattro isole di Al Marjan.

A spingere in tutto il mondo la notorietà di Ras Al Khaimah anche il suo show per il Capodanno 2024, uno spettacolo di fuochi d’artificio e droni della durata di otto minuti che ha illuminato il cielo lungo i 4,5 km del lungomare dell’Emirato e gli ha permesso di stabilire due nuovi Guinness World Records.

Nel commentare i risultati raggiunti, Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah tourism development authority, ha dichiarato: «È stato un grande anno per il nostro Emirato, che ha chiaramente posto le basi per una crescita e uno sviluppo sostenibili di Ras Al Khaimah. Nonostante le sfide globali che hanno avuto un impatto sul nostro settore, siamo rimasti agili e resilienti come comunità turistica, lavorando insieme per offrire una destinazione apprezzata da visitatori e residenti. Investendo in infrastrutture, organizzando eventi di livello mondiale, e rendendo il nostro Emirato sostenibile e accessibile a tutti, Ras Al Khaimah è saldamente sulla buona strada per continuare con successo il 2024 e oltre».