Emirati, il design del Wynn Al Marjan Island si ispirerà al Golfo Arabico

Si ispira alla vista spettacolare del Golfo Arabico il design del Wynn Al Marjan Island, il nuovo resort multimiliardario di Wynn Resorts, Limited che debutterà a Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti. Inaugurazione prevista a inizio 2027. Per il suo primo progetto nella regione del Medio Oriente e dell’Africa del Nord, Wynn Resorts, sviluppatore e gestore di resort di lusso quotato in borsa negli Stati Uniti, creerà per Wynn Al Marjan Island ambienti eleganti e rilassanti che riflettono il contesto naturale in cui è immerso il resort, offrendo agli ospiti un’esperienza di lusso di altissimo livello.

Con un investimento del progetto stimato di circa 3,9 miliardi di dollari, l’iconica silhouette di Wynn Al Marjan Island trasformerà e accelererà l’ascesa dell’Emirato di Ras Al Khaimah come una delle principali destinazioni turistiche globali, apportando un valore sostanziale alla sua economia attraverso il turismo e la creazione di posti di lavoro. Il progetto aprirà la strada a una rapida espansione dei settori commerciali collegati.

L’esclusivo design del brand si rifletterà nelle circa 1.500 camere, suite e ville. Gli ospiti potranno accedere a un’ampia gamma di servizi d’intrattenimento, un’area gaming, 24 food outlet e lounge, innovative esperienze Spa e di benessere, un’area per lo shopping di lusso, uncentro all’avanguardia per gli eventi e un teatro che ospiterà spettacoli esclusivi. Pensato sia per soggiorni di lunga durata che per day tour dai vicini Emirati, il resort offrirà esperienze ricche e diversificate. Il design di Wynn Al Marjan Island trae ispirazione sia dal paesaggio naturale che circonda il resort sia dall’estetica tipica dei Wynn Resorts: la forma curva della spiaggia dell’isola è ripresa nella struttura, offrendo vedute mozzafiato sulla spiaggia, sul mare e sull’orizzonte.

«Abbiamo trascorso l’ultimo anno a progettare e pianificare meticolosamente Wynn Al Marjan Island, considerando con attenzione la sua location esclusiva –ha sottolineato Craig Billings, ceo di Wynn Resorts – Sono orgoglioso della capacità del nostro team di sviluppo e progettazione nel trasferire i nostri elementi di design unici e distintivi in un resort sulla spiaggia che affascinerà i nostri ospiti, sia nuovi che repeaters. Non vediamo l’ora di inaugurare Wynn Al Marjan Island all’inizio del 2027».

Il nuovo resort di Al Marjan Island sottolinea la crescente reputazione globale di Ras Al Khaimah come destinazione leader per gli investimenti in strutture turistiche di alta qualità. Con un portfolio in rapida espansione di hotel di lusso a cinque stelle e complessi residenziali che offrono un’ampia gamma di comfort e servizi e che vantano oltre 7,8 km di spiagge e 23 km di lungomare, Al Marjan Island si sta oggi trasformando in una destinazione turistica di fama mondiale. Posizionandosi come meta sostenibile e immersa nella natura, Ras Al Khaimah è uno dei mercati turistici in più rapida crescita nella regione Mena. Grazie alla sua storia perfettamente preservata, al ricco patrimonio archeologico e all’offerta di turismo naturalistico, l’Emirato si è guadagnato un posto nella lista delle 50 migliori destinazioni da visitare nel 2023 stilata da Cnn Travel ed è stato inserito tra i World’s Greatest Places del 2022 dalla rivista Time.