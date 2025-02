Emirati, il t.o. Suites Global sigla una partnership con Agenzia per Amica

Significativo accordo operativo siglato da Suites Global, uno dei principali tour operator nel turismo in Medio Oriente che ha sede a Dubai, con il network di agenzie di viaggi Agenzia Per Amica e il vettore aereo flydubai. Questa partnership rappresenta una sinergia unica nel suo genere, progettata per offrire al mercato italiano prodotti turistici altamente competitivi e completi.

Grazie a questa collaborazione, le agenzie di viaggi del network Agenzia Per Amica avranno accesso a tariffe esclusive e servizi di qualità per tour in Medio Oriente, Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar, Bahrain e Arabia Saudita.

In base all’accordo Suites Global metterà a disposizione della partnership i suoi servizi a terra, che includono tour personalizzati, trasferimenti, ingressi alle attrazioni e molto altro, a tariffe eccezionalmente scontate, riservate esclusivamente alle adv del network. Da parte sua la compagnia aerea flydubai offrirà rotte strategiche per collegare il pubblico italiano direttamente al Medio Oriente, creando una perfetta sinergia con i servizi a terra forniti da Suites Global.

L’accordo è stato reso possibile grazie alla visione strategica di Umberto Serra, dirigente di Agenzia Per Amica, che ha saputo cogliere l’opportunità di differenziare l’offerta del network con prodotti esclusivi e competitivi. Al contempo, il supporto indispensabile di Lara Roma e Vincenzo Barone, rispettivamente sales manager e sales executive in Italia per flydubai, che hanno contribuito a rendere possibile la creazione di pacchetti di viaggio che integrano perfettamente volo e servizi a terra.

Luca Fenzo, ceo di Suites Global, ha dichiarato: «Questo accordo rappresenta un momento di svolta per il mercato turistico italiano. La collaborazione tra Suites Global, Agenzia Per Amica e flydubai ci permette infatti di offrire qualcosa di unico: un prodotto integrato, esclusivo e conveniente, che garantirà vantaggi incredibili per tutte le parti coinvolte e per i viaggiatori finali. Siamo entusiasti di poter costruire un futuro di successo insieme».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Suites Global